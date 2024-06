Vestito da sposa Cecilia Rodriguez: che abito indossa al matrimonio?/ Marchio e scarpe scelti per le nozze

Vestito da sposa cecilia Rodriguez: scelto un abito di Atelier Emé

Mancano poche ore al grande “sì” che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si scambieranno in Toscana, nella splendida Villa La Ferdinanda nel paese di Carmignano, in provincia di Prato. Una location speciale per un evento attesissimo, che vedrà circa 200 invitati, di cui tantissimi vip, a partire da Belen (per la sposa) e Francesco Moser (per lo sposo). I festeggiamenti sono già iniziati venerdì: la coppia, infatti, ha prenotato la villa per ben 3 giorni, per una festa indimenticabile che vedrà una serie di effetti speciali e sorprese… Basti pensare che il cantante che intratterrà gli ospiti è niente di meno che… Tananai!

Tra le sorprese ci sarà poi ovviamente il vestito da sposa di Cecilia Rodriguez, sul quale possiamo già spoilerare qualcosina. Quello che sappiamo, infatti, è che Cecilia Rodriguez indosserà un vestito di Atelier Emé, marchio apprezzatissimo dalle star. Il vestito è stato prodotto nella casa di moda di Verona, come spiega La Nazione: a “farlo sapere” è stata la stessa showgirl e modella con una storia pubblicata qualche giorno fa nella quale si vedeva proprio lei entrare in negozio per svolgere l’ultima prova. Le scarpe, invece, dovrebbero essere di Casadei: probabilmente la Rodriguez indosserà un tacco vertiginoso che farà girare la testa agli invitati!

Matrimonio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: un evento speciale

Il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è uno degli eventi più attesi dell’estate dei vip: parteciperanno infatti grandi nomi, anche all’infuori dalla cerchia familiare. Ci sarà Tananai a cantare, ma anche Giulia De Lellis, Andrea Damante e molti altri: la sorella, Belen Rodriguez, sarà la damigella d’onore mentre i testimoni di Cecilia saranno il suo migliore amico e suo fratello Jeremias, mentre i figli della sorella Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese porteranno le fedi: Ignazio, invece, avrà come testimoni suo fratello e sua sorella. La sposa, nel suo vestito Atelier Emé, è pronta a lasciare a bocca aperta i 200 ospiti accorsi in Toscana per il matrimonio.











