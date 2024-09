VIDEO ALCIONE MILANO RENATE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni il Renate ha la meglio sull’Alcione Milano vincendo per 1 a 0 in trasferta come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli Orange tentano di prendere immediatamente in mano le redini del match proponendosi anche pericolosamente in zona offensiva intorno al 14′ quando Bagatti non inquadra il bersaglio sparando largo.

I minuti passano e le Pantere, con una fiammata improvvisa, sbloccano il risultato andando in vantaggio al 26′ per merito del gol siglato da Delcarro, bravo a sfruttare nel migliore dei modi l’assist offertogli dal suo compagno di squadra Di Nolfo. La reazione degli uomini guidati da mister Cusatis si traduce in un colpo di testa di Bagatti che non sorprende Nobile al 31′.

Nel secondo tempo l’estremo difensore Nobile torna ad essere subito protagonista disinnescando pure la giocata provata da Dimarco all’ora di gioco. Nel finale gli arancioblu faticano a creare azioni concrete realmente degne di nota ed i nerazzurri controllano la situazione favorevole.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gabriele Totaro, proveniente dalla sezione di Lecce, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo Vassallo al 18′, Siega al 57′, De Leo al 76′, Regonesi all’86’ e Cali al 90’+5′ soltanto tra i calciatori del Renate. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa terza giornata di campionato permettono al Renate di salire a quota 9 nella classifica del girone A della Serie C mentre l’Alcione Milano rimane inchiodato a 4 punti.

