Dopo il pareggio rimediato una settimana fa in trasferta ad Arezzo, l’Ascoli ha ottenuto un altro 1-1. Questa volta, però, è arrivato tra le proprie mura contro il Pontedera. Proprio il team toscano inizia meglio la partita, visto che riesce a creare due occasioni da gol nei primi minuti, dove Liviero para le conclusioni di Italeng e Sala.

L’Ascoli si sveglia al 12′, ovvero quando colpisce il palo con Silipo. I bianconeri continuano ad attaccare, ma il Pontedera è bravo a difendersi in maniera organizzata e, soprattutto, senza soffrire. Da segnalare l’intervento di Tantalocchi che respinge con i pugni un cross dalla sinistra di Cozzoli, il pallone viene poi allontanato definitivamente da Espeche.

Alla mezz’ora, però, è il Pontedera a passare in vantaggio con Martinelli che, su schema da calcio da fermo, sfrutta al massimo la sponda di Guidi. L’Ascoli, di fatto subisce il gol subito, visto che non riesce a creare nessuna opportunità nei quindici minuti restanti della prima frazione di gara.

VIDEO ASCOLI PONTEDERA, SOLO UN PARI PER I PADRONI DI CASA

Il secondo tempo, dopo più di qualche mugugno dei tifosi marchigiani, c’è da segnalare al 52′ la conclusione di Bertini respinta da un attento Tantalocchi. L’azione poi continua, ma l’estremo difensore della squadra toscana si fa trovare pronto anche sulla conclusione di Silipo. Il Pontedera, passato lo spavento, si rifà vedere davanti, anche se Gagliolo respinge il tentativo di Ianesi.

L’Ascoli, però, pareggia poco più dell’ora di gioco in maniera molto fortunata. Cozzoli la mette in mezzo con un cross basso, Tantalocchi respinge addosso a Corazza che riporta così il risultato in parità. Lo stesso Corazza, appena sette minuti dopo, sfiora il gol del vantaggio bianconero, ma non riesce per poco ad impattare con il cross di Caccavo.

La squadra di casa continua a premere, visto che all’81’ va vicina per altre due volte al gol. Ci prova prima Corazza, bravo Tantalocchi a respingere. L’azione prosegue che conclude da due passi: Pretato riesce a salvare quasi sulla linea. Nei minuti di recupero, inoltre, Tantalocchi si ripete sul calcio di punizione di Achik, ma l’ultima occasione del match capita al Pontedera che, però, vede Italeng e Sala a non riuscire a realizzare il gol che avrebbe portato con sé tre punti fondamentali. Pari che cambia poco la classifica di entrambe.

VIDEO ASCOLI PONTEDERA, GOL E HIGHLIGHTS