VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ATALANTA TORINO PRIMAVERA: TRIONFO GRANATA!

Presso l’impianto Carillo Pesenti Pigna di Alzano Lombardo il Torino U20 si impone in trasferta contro l’Atalanta U20 per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i giovani nerazzurri sembrano iniziare molto bene la partita fallendo una buona occasione per spezzare l’equilibrio subito in avvio al 7′ quando Fiogbe spara tuttavia largo da distanza ravvicinata.

I pari età granata crescono con il passare dei minuti e si affacciano a loro volta in zona offensiva verso il 21′ mancando un’opportunità interessante con uno spunto di Ciammaglichella e, sul fronte opposto, Bonanomi sollecita invece il portiere avversario Plaia con un tiro-cross parecchio insidioso intorno al 25′. Nel secondo tempo i ragazzi di mister Tufano ripartono con il piede premuto sull’acceleratore ed il loro nuovo atteggiamento porta loro i frutti sperati al 57′ quando Gabellini mette a segno la rete del vantaggio con un colpo di testa vincente sulla punizione battuta dal neo entrato Acar.

Proprio lo stesso Acar torna ad essere protagonista al 63′ firmando il gol del raddoppio ed i giovani della Dea tentano invece di alimentare le loro speranze accorciando il distacco all’81’ con il gol siglato da Riccio. Nel finale i granata ripristinano le distanze e chiudono i conti con la rete del tris definitivo realizzata da Franzoni, su assist di Olinga, all’84’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Andrea Terribile, proveniente dalla sezione di Bassano del Grappa, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo Gobbo al 56′ e Tavanti al 62′ soltanto tra le file dell’Atalanta Primavera. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo sesto turno di campionato permettono al Torino U20 di salire a quota 9 nella classifica della Primavera 1 mentre l’Atalanta U20 non si muove e viene anzi scavalcata dai diretti rivali di giornata, rimanendo appunto ferma ad 8 punti.

VIDEO ATALANTA TORINO PRIMAVERA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS