Bestemmia al Grande Fratello 2024: il web chiede la squalifica per Lorenzo Spolverato

Ogni settimana ormai si parla di possibile squalifica nella Casa del Grande Fratello 2024. Finora, non si sono stati eliminati per provvedimenti disciplinari, anche se non sono mancati gli avvertimenti di Alfonso Signorini in diretta. Eppure, nelle ultime ore, il web è tornato all’attacco per chiedere provvedimenti più diretti agli autori del reality, che in passato hanno mandato via concorrenti per molto meno.

In particolare, il web chiede la squalifica di Lorenzo Spolverato, che si è già reso protagonista di comportamenti aggressivi e spiacevoli nella Casa del Grande Fratello 2024. Finora se l’è cavata con una reprimenda di Signorini, ma di recente il gieffino avrebbe anche bestemmiato, come d’altronde confermerebbe il video che trovate alla fine dell’articolo.

Ma Lorenzo Spolverato non è l’unico finito nel mirino del web per una bestemmia. Anche Luca Calvani si sarebbe reso protagonista di una frase infelice che potrebbe costargli il posto all’interno della Casa del Grande Fratello 2024. “Ho sentito, Dio B*no, l’han sentito anche sulla Salaria”, è la frase incriminata che ha scatenato il web, da sempre molto sensibile su questo tipo di frasi. In passato ci sono stati concorrenti squalificati per lo stesso tipo di parole usate all’interno del reality, motivo per il quale c’è chi polemizza sul diverso trattamento che alcuni gieffini hanno rispetto ad altri. Tocca ora ad Alfonso Signorini e agli autori del Grande Fratello gestire questa nuova gatta da pelare: verranno entrambi semplicemente ‘sgridati’ dal conduttore, ci saranno delle conseguenze o tutto cadrà nel silenzio?

