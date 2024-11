Dopo la vittoria netta in trasferta per 1-4 di una settimana fa contro il Pineto, il Carpi nell’ultimo weekend ha pareggiato per 0-0 in casa contro il Campobasso. Il match non ha avuto un gran ritmo, visto che sin dai primi minuti c’è stata una lunga fase di studio. Basti pensare che la prima conclusione della partita arriva al 20′, ovvero quando Saporetti manda il pallone sopra la traversa. Al 21′, invece, Forte smanaccia un cross dalla sinistra di Mandelli: il pallone arriva a Gerbi che conclude verso la porta, ma è bravissimo Calabrese a salvare i suoi. Puletto poi termina l’azione con un tiro che termina alto. Mentre nei minuti finali della prima frazione di gara c’è stata l’occasione capitata a Scorza, che ci prova: pallone di pochissimo a lato.

Zagnoni, invece, al 49′ è bravissimo ad anticipare Di Nardo che, di fatto, era pronto a tirare . Il Campobasso cerca di più il gol, ma Verza si fa trovare pronto e salva su Di Stefano. La prima reale occasione della partita per il team molisano, infatti, arriva al 60′, ovvero quando lo stesso Di Nardo ci prova dalla destra: buon intervento di Sorzi.

VIDEO CARPI CAMPOBASSO, PAREGGIO A RETI INVIOLATE TRA LE DUE SQUADRE

Proprio quest’ultimo, esattamente undici minuti dopo, salva su Mondonico, che ha concluso a botta sicura. Dopo questa super opportunità del Campobasso, di fatto, la sfida tra queste due squadre si va via via spegnendo. Negli ultimi minuti, infatti, bisogna segnalare l’espulsione di Calabrese per doppia ammonizione.

Questa partita tra Carpi e Campobasso, di fatto, non sarà certamente ricordata per il gioco espresso da entrambe le squadre, visto che ci sono state davvero pochissime occasioni. Con questo pareggio, dunque, il team emiliano è rimasto al centro della classifica, visto che è decimo a 18 punti insieme al Gubbio.

Il Campobasso, invece, è sesto in classifica a punti dal Pescara capolista. Dopo il pari contro il team molisano, quindi, il Carpi il tornerà in campo proprio contro il Gubbio. Mentre la squadra di Pietro Braglia giocherà sabato prossimo il Milan Futuro di Daniele Bonera. Nel prossimo turno, dunque, sapremo sicuramente qualcosa sullo stato di condizioni del Campobasso e del Carpi.

VIDEO CARPI CAMPOBASSO, GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH