VIDEO CARPI SPAL, GOL E HIGHLIGHTS: SINTESI PRIMO TEMPO

Primo tempo che mette in evidenzia una Spal a cui riesce davvero difficile essere incisa sotto porta, nonostante le prime due azioni davvero pericolose siano le sue all’inizio di questo match contro il Carpi. Se non ci credete vi sfidiamo a vedere il video che chiude questo articolo per vedere le due azioni sprecate da Arena e Nador.

Oltre al danno però arriva anche la beffa e infatti vediamo come Contilliano dopo pochi minuti da queste azioni riesce a segnare con una grande azione in contropiede portata in maniera magistrale dalla squadra di casa che sembrava aver trovato il suo ritmo. Ma quello che poi succede nel secondo tempo potrebbe essere ancora più interessante.

VIDEO CARPI SPAL, IL SECONDO TEMPO

Il Carpi conquista una vittoria importante contro la SPAL, imponendosi per 1-0 grazie a un gol nel primo tempo di Contiliano. L’attaccante ha sfruttato al meglio un cross dalla traiettoria insidiosa, approfittando di un’incertezza della difesa ospite per insaccare la rete decisiva.

La SPAL aveva iniziato bene, andando vicina al gol in due occasioni nei minuti iniziali, ma la poca precisione sotto porta ha vanificato gli sforzi degli ospiti. Nel secondo tempo, il Carpi ha sfiorato il raddoppio con Mignanelli, protagonista di una splendida azione personale conclusa con un tiro fuori misura.

VIDEO CARPI SPAL: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS