DIRETTA CARRARESE SPEZIA, I LIGURI VOGLIONO TORNARE AL SUCCESSO

La ventiduesima giornata di Serie B si conclude alle 17,15 con il calcio d’inizio della diretta Carrarese Spezia in campo domenica 19 gennaio. L’incrocio è tra due squadre che ruotano intorno alla zona playoff e che cercano punti per accorciare la classifica.

La Carrarese occupa la nona posizione in campionato a pari punti con il Palermo ottavo e ha perso l’ultima partita in casa contro il Pisa solo nei minuti finali. Lo Spezia di D’Angelo, invece, arriva da tre partite senza vittoria ed è sceso in terza posizione a sette punti di distanza dal secondo posto occupato dal Pisa.

DIRETTA CARRARESE SPEZIA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la Serie B e la diretta Carrarese Spezia sarà possibile sia su DAZN che su Amazon Prime Video che si spartiscono i diritti del campionato. Inoltre, potrete seguire questo match attraverso la nostra diretta testuale che vi terrà aggiornati sullo svolgimento e vi racconterà le migliori azioni.

CARRARESE SPEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo all’analisi delle probabili formazioni per velocizzare l’attesa per il calcio d’inizio di questa interessante sfida. La Carrarese di Calabro andrà in campo con una difesa a tre formata da Illanes, Imperiale e Oliana. Zanon tornerà sulla fascia insieme a Cicconi con il compito di aiutare la difesa e servire assist al duo offensivo formato da Cerri e Finotto.

Giocherà a tre anche lo Spezia di D’Angelo con Wisniewski, Hristov e Mateju davanti alla porta di Chichizola. Sugli esterni agiranno Elia e Reca a sostegno delle due punte che saranno ancora Soleri e Esposito.

CARRARESE SPEZIA, LE QUOTE

Andiamo a vedere anche quali sono le quote proposte da AdmiralBet per la diretta Carrarese Spezia. A partire favoriti sono i liguri che vedono il loro successo a 2,50 contro il 2,90 per i toscani e il pareggio X che arriva fino a 3,10.