VIDEO CATANIA LATINA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Angelo Massimino il Latina vince in trasferta per 1 a 0 contro il Catania come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i Leoni Alati iniziano bene la partita e tentano di proporsi in zona offensiva con una certa pericolosità intorno al quarto d’ora quando la conclusione di Improta finisce larga oltre la linea di fondo campo.

Video Avellino Messina (6-0)/ Gol e highlights: doppiette di Russo e Patierno! (Serie C 27 ottobre 2024)

I minuti passano ed i rossazzurri crescono andando al tiro verso il 24′ con D’Andrea, che non riesce però ad inquadrare il bersaglio. Gli ospiti si rifanno quindi vedere al 34′ con una soluzione dalla distanza di Petermann terminata di poco larga rispetto allo specchio della porta avversaria. Nel secondo tempo i nerazzurri ci riprovano immediatamente con Petermann che forza Bethers alla parata in corner al 49′ e gli etnei si vedono invece annullare due gol consecutivi di Inglese tra il 53′ ed il 54′, entrambi a causa di una posizione di fuorigioco.

Video Giugliano Crotone (1-3)/ Gol e highlights: bella vittoria dei calabresi (Serie C, 27 Ottobre 2024)

Nel finale i Pontini sbloccano il punteggio al 61′ grazie al gol del vantaggio firmato da Ercolano, bravo nello sfruttare un errore commesso da Di Gennaro, ed all’80’ Improta sfiore pure la rete dell’eventuale raddoppio. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Valerio Vogliacco, proveniente dalla sezione di Bari, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Ierardi all’83’ e Quaini al 90’+4′ da un lato, Berman al 49′, Petermann al 54′, Pellegrino al 60′ e Vona al 77′ dall’altro.

Video Feralpisalò Lecco (2-1)/ Gol e highlights: Pietrelli decide il match! (Serie C 27 ottobre 2024)

I tre punti maturati lontano dalle mura amiche in quest’undicesima giornata di campionato permettono al Latina di salire a quota 10 nella classifica del girone C della Serie C 2024/2025 mentre il Catania non si muove e rimane fermo a 18 punti.

VIDEO CATANIA LATINA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS