GOL, HIGHLIGHTS E VIDEO CHELSEA FULHAM (1-2): LA PARTITA

Partita indimenticabile quella del video Chelsea Fulham con i Cottagers che sono riusciti a tornare alla vittoria a Stamford Bridge grazie ad un gol nel recupero di Muniz che ha ribaltato l’iniziale vantaggio dei Blues. Il primo tempo è stato maggiormente a firma dei padroni di casa che sono riusciti a sbloccare la partita dopo circa 16′ quando Palmer ha deciso di inventarsi il vantaggio. Il gol nasce da un passaggio sulla trequarti di Colwill che viene raccolto dallo stesso Palmer che supera due difensori e calcia con precisione sul primo palo superando il tentativo di intervento di Leno che non può nulla. Il vantaggio galvanizza il Chelsea e lo stesso Palmer che prova un tiro da fuori area dopo un tunnel ma il suo mancino è debole e viene respinto da Leno. La risposta di un Fulham molto aggressivo arriva al 25′ quando Bassey sfonda la linea difensiva del Chelsea ed entra in area dalla sinistra dove prova ad incrociare con il suo mancino ma trova un Sanchez attento. Prima di andare tutti negli spogliatoi, l’occasione più grande capita sulla testa di Cucurella che si inserisce perfettamente alle spalle della difesa e raccoglie un assist di Fernandez da punizione ma non riesce ad angolare e sbatte su Leno.

Il secondo tempo del video Chelsea Fulham è molto più equilibrato e vede gli ospiti creare diverse occasioni per cercare il pareggio. Al 48′, però, sono i Blues a sfiorare il vantaggio con Fernandez che riesce a calciare bene da fuori area ma trova ancora una grande parata di Leno che alza sopra la traversa. Sul calcio d’angolo successivo, Colwill riesce a trovare il gol del raddoppio ma la sua posizione è irregolare e l’arbitro annulla immediatamente. Una grande occasione per il Fulham capita al 62′ sui piedi di Robinson che viene pescato in area di rigore da un cross di Traoré ma viene chiuso dall’uscita perfetta di Sanchez che allontana il pericolo. All’81’, però, cambia tutto con il Fulham che crea un’azione efficace dalla sinistra con Robinson che riesce a pescare Castagne in area di rigore. L’esterno belga fa da sponda di testa e trova sul secondo palo Harry Wilson che tocca anche lui di testa indirizzando il pallone sul primo palo per il pareggio. Questo gol è un pesante colpo per il Chelsea che alza troppo il suo baricentro e subisce anche l’1 a 2 in contropiede. A gestire l’azione al 94′ è Lukic che sfonda dalla destra e serve un assist al centro dove Muniz controlla il pallone e lo insacca sul secondo palo con il suo mancino chiudendo il video Chelsea Fulham.

