DIRETTA COMO BOLOGNA, ZERO GIOIE FIN QUI

Un inizio di stagione certamente non memorabile né per una né per l’altra squadra. La diretta Como Bologna offre ad entrambe le squadre la possibilità di riscattare un avvio di campionato negativo in questo sabato 14 settembre 2024 ore 15:00.

I comaschi hanno avuto un esordio complicatissimo a Torino con la Juventus, perso per 3-0. Il riscatto parziale c’è stato nell’1-1 di Cagliari con il gol di Cutrone, lo stesso che in quel di Udine ha fallito il rigore dell’1-1 al 95esimo.

Nemmeno il Bologna ha registrato delle prime giornate positive. Se era lecito aspettarsi un passo falso con il Napoli (sconfitta per 3-0), allo stesso tempo si ambiva a qualcosa di più contro Udinese ed Empoli, entrambe concluse 1-1.

DOVE VEDERE DIRETTA COMO BOLOGNA, STREAMING VIDEO TV

Per chi volesse vedere la diretta Como Bologna deve sapere che l’unico modo è abbonarsi a DAZN dato che questa partita non verrà trasmessa in co-esclusiva con Sky.

Di conseguenza si riduce anche il numero di opzione per la diretta streaming vale a dire solamente l’applicazione di DAZN su smartphone, tablet, pc e console di gioco.

LE PROBABILI FORMAZIONI COMO BOLOGNA

Adesso analizziamo le probabili formazioni Como Bologna. I biancoblu scenderanno in campo con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Reina, in difesa Iovine, Dossena, Kempf e Alberto Moreno. Nella zona mediana ecco Sergi Roberto e Mazzitelli con una trequarti formata da Strefezza, Cutrone e Da Cunha dietro a Belotti.

Il Bologna userà lo stesso identico modulo degli avversari, schierandosi così a specchio. In porta Skorupski, retroguardia composta da Posch, Beukema, Casale e Miranda. Aebischer e Freuler giocheranno a centrocampo con Orsolini, Fabbian e Karlsson che daranno una mano Dallinga.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE COMO BOLOGNA

A questo punto diamo un’occhiata alle quote per le scommesse sulla diretta Como Bologna. L’1 fisso secondo i bookmakers vale 2.95 contro i 2.40 dei felsinei mentre a chiudere gli esiti principali c’è la X del pareggio a 3.10.

Le due squadre andranno a segno? In caso, la quota è di 1.91, esattamente come il No Gol. C’è differenza invece tra Over e Under 2.5, rispettivamente 2.20 e 1.67.