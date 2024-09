DIRETTA EMPOLI FIORENTINA, TANTA ATTESA

Al Castellani ci sarà l’attesissima diretta Empoli Fiorentina. La squadra di D’Aversa se la vedrà con quella di Palladino per giocarsi la supremazia calcistica regionale. L’appuntamento sarà domenica 29 settembre 2024 alle ore 18:00.

I toscani sono senza dubbio una delle sorprese più interessanti del calcio italiano e non solo. Gli azzurri sono ancora imbattuti in campionato avendo pareggiato con Monza, Bologna e Juventus oltre ad aver vinto con Roma e Cagliari, passando anche il turno di Coppa Italia con il Torino.

DIRETTA/ Cagliari Empoli Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (29 settembre 2024)

La Fiorentina ha già giocato ben sette partite stagionali se si considera anche la Conference League, dove sono riusciti a qualificare ai playoff contro la Puskas Academy. In Serie A la prima vittoria si è fatta attendere, ma alla fine è arrivata nell’ultimo turno con la Lazio.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV EMPOLI FIORENTINA: ECCO DOVE POTERLA VEDERE

Volete vedere la diretta Empoli Fiorentina di Serie A? Avrete ben tre possibilità diverse ovvero Sky, DAZN o Now.

Video Torino Empoli (1-2)/ Gol e highlights: Haas regala gli ottavi ai suoi! (Coppa Italia 24 settembre 2024)

Infatti questa è una delle gare in co-esclusiva tra DAZN e Sky (quindi anche NOW). La diretta streaming sarà dunque visibile sulle rispettive applicazioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI FIORENTINA

Siamo arrivati al paragrafo delle probabili formazioni della diretta Empoli Fiorentina. I toscani vestiti d’azzurro scenderanno in campo 3-5-2 con Vasquez in porta e il trio Goglichidze, Ismajli e Viti in difesa. Agiranno da esterni Gyasi e Pezzella con Henderson, Grassi e Haas a centrocampo. Davanti Esposito-Colombo.

La Fiorentina replicherà con il 3-4-2-1. Tra i pali confermato De Gea, difeso da Martinez Quarta, Comuzzo e Biraghi a completare i reparto. A metà campo Dodò e Gosens saranno larghi con Bove e Cataldi in mediana. Gudmundsson e Colpani saranno i due trequartisti alle spalle di Kean​.

Diretta/ Torino Empoli (risultato finale 1-2): Haas elimina i granata! (Coppa Italia 24 settembre 2024)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE EMPOLI FIORENTINA

Infine diamo un’occhiata alle quote per le scommesse della diretta Empoli Fiorentina. Il successo degli azzurri è offerto a 4.50 mentre il segno X del pareggio è dato in lavagna a 3.60. Concludiamo con il 2 fisso che i bookmakers quotano a 1.85.

Potrebbe essere una partita con tante reti dato che l’Over 2.5 è più basso dell’Under, rispettivamente a 1.75 e 2.10. Il Gol è a 1.65, il No Gol a 2.15.