VIDEO EMPOLI LECCE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Carlo Castellani il Lecce si aggiudica una vittoria importante per 3 a 1 in trasferta contro l’Empoli. Nel primo tempo i toscani non approcciano al meglio la partita ed i pugliesi approfittano immediatamente delle disattenzioni mostrate dagli avversari sbloccando ad esempio il punteggio verso il 6′ con il gol siglato da Morente, assistito da Pierotti.

Lo stesso Tete Morente serve poi il passaggio vincente a Krstovic per la rete del raddoppio arrivata già all’11’. I giallorossi non alzano il piede dall’acceleratore e chiamano in causa l’estremo difensore Seghetti sia al 15′ mettendo in angolo lo spunto di Helgason che al 19′ di nuovo con Krstovic. Gli azzurri faticano a reagire dovendo anzi rimpiazzare per infortunio Ismajli con De Sciglio al 21′ ed il capitano Grassi non si rivela certo più preciso con una giocata al 33′.

Nel secondo tempo i toscani danno l’illusione di ricominciare la gara con un piglio decisamente diverso rispetto a quanto visto prima e riescono appunto a riaprire l’incontro riducendo le distanze già al 47′ con il gol segnato da Cacace, su assist di Gyasi. Nel finale il portiere Falcone nega la doppietta a Cacace al 57′ e, dopo il rischio portato dal suo compagno Dorgu al 76′, evita il peggio pure su Sebastiano Esposito all’85’. Nel recupero al 90’+1′ Krstovic sigla il bis personale che vale il tris su suggerimento di Dorgu.

VIDEO EMPOLI LECCE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS

