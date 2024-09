Il match valido per il turno infrasettimanale tra Feralpisalò e Giana Erminio ha visto la bella vittoria dei padroni di casa che hanno ottenuto tre punti preziosi ed hanno vinto con il risultato di 2 a 0, grazie alle reti di Zennaro e Maistrello, entrambi arrivati nella ripresa. Una sfida piacevole con occasioni da una parte e dall’altra e due squadre che hanno giocato tutti i 90 minuti di gioco a viso aperto.

Dopo un periodo difficile la Feralpisalò trova 3 punti fondamentali per il morale e la classifica, la squadra di Aimo Diana ha ottenuto il quarto risultato utile ed ha mostrato ancora una volta di essere competitiva per raggiungere la posta in palio, puntualmente ottenuta. Bel gioco della Feralpisalò e una squadra che non molla mai, subito pericolosa fin dai primi minuti con Boci che con un gran tiro dalla distanza ha colpito la traversa.

Attaccanti molto attivi e una squadra che ha impensierito gli avversari per tutto il primo tempo, il portiere ospite è stato tra i migliori nonostante la sconfitta ed ha reagito bene, come tutto il reparto difensivo. Dopo una breve fase di studio i padroni di casa hanno controllato la gara e la vittoria resta sicuramente fondamentale in chiave morale e classifica. Nel finale del primo tempo è ancora Moro a salvare, un Moro che ha evitato che il risultato prendesse una piega molto più pesante.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FERALPISALÒ GIANA ERMINIO, BELLA VITTORIA DEI PADRONI DI CASA

Ad inizio ripresa sono gli ospiti a sfiorare il vantaggio con Michele Trombetta che sfiora il gol e costringe Rinaldi ad un grande intervento, ma è l’unico reale squillo del Giana Erminio nel corso del match. Poi prosegue il forcing dei padroni di casa, in una sfida letteralmente dominata. Il primo gol arriva grazie ad una perla del centrocampista Zennaro, abile a segnare con un tiro dal limite, dopo uno schema su punizione.

La squadra di Diana funziona benissimo e la Feralpisalò da quel momento non molla più: dominio totale e un match in controllo con gli ospiti che non si rendono quasi mai pericolosi davvero. A poco meno di 20 minuti dal termine la FeralpiSalò trova il raddoppio con Maistrello, abile a siglare alla perfezione un corner di Rizzo. Da quel momento in poi la sfida è praticamente chiusa, i padroni di casa sfiorano il tris mentre gli ospiti appaiono in evidente difficoltà.

Prossimo impegno non semplice per la Feralpisalò che affronterà nel prossimo match il Vicenza del grande ex Vecchi, una delle squadre più in forma e terzo nella classifica generale. Una classifica dove attualmente la Feralpisalò chiude con 9 punti e un settimo posto che regala grosse ambizioni mentre ancora uno stop per il Giana Erminio, terza sconfitta di fila e un problema reti visto lo 0 nella casella delle marcature oggi e anche nelle sfide contro Albinoleffe e Renate.

Una squadra solida difensivamente ma che fatica a creare e su questo dovrà lavorare il tecnico in vista delle prossime partite.

