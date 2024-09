DIRETTA FERALPISALÒ GIANA ERMINIO: PER RISALIRE LA CORRENTE!

C’è attesa per la diretta Feralpisalò Giana Erminio, partita che alle ore 20:30 di mercoledì 25 settembre 2024 va in scena per la sesta giornata di Serie C 2024-2025, nel girone A. Attesa anche perché le due squadre non sono poi partite benissimo: in particolare sotto esame una Feralpisalò che, reduce dal primo campionato di sempre in Serie B, si pensava potesse fare subito corsa di testa e invece ha già perso punti importanti, nell’ultimo impegno si è fatta rimontare due gol dalla Pergolettese – ultima in classifica – ed è uscita con un deludente pareggio che la lascia ancora al guado, in attesa di riprendere la marcia essendo che il tempo non manca.

Discorso simile per la Giana Erminio, anche se ovviamente la squadra di Gorgonzola non ha di base le stesse ambizioni: qui si parla di una potenziale qualificazione ai playoff come già avvenuto lo scorso anno, le cose non stanno andando troppo bene e nell’ultima giornata è arrivata la sconfitta interna contro l’Albinoleffe, dunque anche in questo caso bisogna tornare immediatamente a vincere. Scopriremo presto cosa succederà nella diretta Feralpisalò Giana Erminio, nel frattempo come sempre facciamo la nostra analisi sulle scelte dei due allenatori soffermandoci sulle probabili formazioni della partita.

COME VEDERE LA DIRETTA FERALPISALÒ GIANA ERMINIO IN STREAMING VIDEO TV

C’è una buona notizia che riguarda la diretta tv di Feralpisalò Giana Erminio, perché questa partita sarà trasmessa in chiaro: ad occuparsi della messa in onda sarà infatti Rai Sport HD, canale che trovate al numero 58 del digitale terrestre, con la possibilità di mobilità sul sito ufficiale di Rai Play o la relativa applicazione. In alternativa i clienti del satellite potranno seguire il match sul canale Sky Sport 259, ricordando che la diretta streaming video sarà garantita, sempre in abbonamento, dalla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ GIANA ERMINIO

Per naturale turnover, Aimo Diana potrebbe cambiare qualcosa nella diretta Feralpisalò Giana Erminio: in difesa ecco Luciani, Cabianca e Pilati a protezione del portiere Rinaldi, poi a centrocampo a rimanere fuori sarebbero Pietrelli e Hergheligiu in favore di Verzeletti o Motti, sulla corsia destra, e verosimilmente Cavuoti che potrebbe prendersi la maglia nel settore nevralgico in compagnia di Zennaro, da valutare la posizione di Rizzo che è insidiato da Boci a sinistra. I due trequartisti potrebbero essere Giudici e Balestrero, o Dubickas; come prima punta, ballottaggio tra Maistrello e Jacopo Pellegrini.

Modifiche anche per Andrea Chiappella nella diretta Feralpisalò Giana Erminio: la difesa dovrebbe rimanere invariata con Alborghetti e Colombara davanti a Luca Moro e i due terzini che sarebbero Previtali e De Maria, a centrocampo invece Pinto potrebbe prendere il posto di Marchesi o Matteo Marotta nel modulo che sarà come al solito un 4-2-3-1. Sulla trequarti le candidature non mancano: da Martin Montipò (al centro) a Pala a sinistra passando per Avinci o Muzio, con Caferri e Lamesta che potrebbero scalare in panchina. Come centravanti il favorito resta Stuckler, ma attenzione alla candidatura di Trombetta.

QUOTE E PREVISIONI FERALPISALÒ GIANA ERMINIO

Studiando le quote che l’agenzia Snai ha emesso per la diretta di Feralpisalò Giana Erminio notiamo i Leoni del Garda favoriti con un valore di 1,80 volte la somma giocata sul segno 1, il pareggio invece è identificato dal segno X e garantirebbe una vincita corrispondente a 3,15 volte l’importo che avrete scelto di mettere sul piatto e infine il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione della Giana Erminio, porta in dote un guadagno che è pari a 4,50 volte la cifra investita sul match.