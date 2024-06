Video/ Francia Canada (0-0) gol e highlights: che traversa per Millar! (Amichevole, 9 giugno 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FRANCIA CANADA: LA SINTESI

Allo Stadio Matmut Atlantique di Bordeaux le Nazionali di Francia e Canada non si fanno del male annullandosi con un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nelle fasi iniziali della partita i Bleus partono ben organizzati con l’obiettivo di aggiudicarsi subito le redini del match attraverso il fraseggio prolungato ed il loro intento viene anche premiato al 10′ con una canclusione di Kanté, parata in maniera provvidenziale dall’estremo difensore avversario Crepeau.

Video/ Italia Bosnia Erzegovina (1-0) gol e highlights: decide Frattesi! (Amichevole, 9 giugno 2024)

Proprio lo stesso portiere della Nazionale di calcio canadese evita poi il peggio anche al 19′ disinnescando prontamente l’occasione avuta da Griezmann, parandone appunto un tiro in calcio d’angolo. Gli animi si scaldano ma le opportunità scarseggiano per il resto del primo tempo. Nella ripresa gli uomini del commissario tecnico Didier Deschamps ricominciano forse in modo poco convinto e concedono spazio ai più agguerriti canadesi di mister Jesse March che suonano appunto la carica proiettandosi in avanti già al 47′ con la traversa centrata in apertura di secondo tempo da Liam Millar con un tentativo dal limite dell’area di rigore francese.

Formazioni Olanda Islanda/ Quote: Van Dijk torna tra i titolari (amichevole, oggi 10 giugno 2024)

Nel finale i Galletti protestano all’83’ quando Mbappe viene atterrato in area canadese, senza che il direttore di gara decida appunto di intervenire, e nel recupero al 90’+2′ Kolo Muani spara a lato per un soffio fallendo la chance per il colpaccio. Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro portoghese Fabio Verissimo ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Camavinga al 40′ da un lato, Johnston al 37′ dall’altro.

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FRANCIA CANADA













© RIPRODUZIONE RISERVATA