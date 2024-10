Video Juve Stabia Sassuolo che racconta una sfida con due formazioni piuttosto chiusa nei primi minuti. Si chiede un calcio di rigore al minuto 7, quando Thorstvedt viene trattenuto da Bellich. Il direttore di gara, molto vicino all’azione, fa continuare. Lo sblocca il Sassuolo dopo un paio di conclusioni di Volpato, con la rete di Pierini. Rilancio in avanti con Thiam che lascia scorrere il pallore favorendo il tap-in di Pierini, che non sbaglio sotto porta. Pareggio i conti qualche istante più tardi la Juve Stabia con il mancino velenoso di Maistro che fredda Moldovan. L’ex portiere dell’Atletico Madrid non può nulla e subisce ore la rete del pareggio.

Nel secondo tempo succede di tutto. Sassuolo che trova il gol del sorpasso con il solito Pierini che approfitta di un ottimo lancio dalla difesa dell’ex Como Odenthal. Poco più tardi il pareggio della squadra di casa che fa 2-2 con Adorante che realizza la rete numero 5 del suo campionato, la quarta nelle ultime 4 sfide. Pareggio ed un punto per entrambe le formazioni al termine dei 90 minuti. La classifica posiziona il Sassuolo al secondo posto con 22 punti; Juve Stabia 16 al quinto.

VIDEO JUVE STABIA SASSUOLO: GOL E HIGHLIGHTS