DIRETTA JUVE STABIA SASSUOLO: I TESTA A TESTA

Poco più di dieci anni che non commentavamo la diretta di Juve Stabia Sassuolo, infatti solo nella stagione 2011/12 abbiamo avuto il piacere di vedere queste due compagini contro in Serie B, unico campionato in cui le due società si sono affrontate. Essendosi affrontate un solo anno abbiamo purtroppo solo due precedenti analizzare, in più essendo partite vecchie di dieci anni diventa difficile fare un’analisi attendibile, perciò oltre ai nostri soliti testa a testa vi presenteremo anche lo stato di forma delle due squadre. In due partite abbiamo una vittoria per 1-0 dei neroverdi in casa, mentre a Castellammare maturò un pareggio per 1-1.

Il Sassuolo quindi dovrebbe essere leggermente favorita ma vediamo lo stato di forma dei neroverdi: quattro vittorie e un solo pareggio, imbattuti dunque nelle ultime cinque partite a differenza della Juve Stabia che invece ha perso due volte, pareggiata una partita e poi due vittorie. Quindi sembra tutto pronto per un’altra vittoria della squadra emiliana, ma sarà davvero così? Cerchiamo di scoprirlo insieme nel prossimo aggiornamento dove vedremo le statistiche della diretta di Juve Stabia Sassuolo. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA TV JUVE STABIA SASSUOLO, STREAMING VIDEO

Come per tutte le altre partite di Serie B, anche la diretta Juve Stabia Sassuolo si potrà vedere su DAZN. Lo stesso discorso vale pre la diretta streaming con il sito web e l’applicazione di DAZN che si potranno visualizzare e scaricare su qualsiasi dispositivo mobile.

JUVE STABIA SASSUOLO, NEROVERDI IN FORMA

Una sfida interessante che sicuramente regalerà spettacolo: la diretta Juve Stabia Sassuolo si giocherà allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia questo martedì 29 ottobre alle ore 20:30 e c’è tanta attesa attorno a questa partita. La Juve Stabia non sta attraversando un ottimo periodo dato che le ultime due partite sono state una sconfitta con la Cremonese e un pareggio col Cosenza, ma nel complesso i 15 punti in 10 partite sono un ottimo biglietto da visita fin qui.

Il Sassuolo corre più veloce e mette nel mirino il primo posto occupato dal Pisa, attualmente a-2. I neroverdi si sono messi alle spalle il 4-1 casalingo con la Cremonese con sei risultati utili consecutivi tra cui l’ultimo match vinto 2-0 contro il Modena.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA SASSUOLO

Ora guardiamo insieme quelle che sono le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Sassuolo. Per i padroni di casa in porta ci sarà Thiam, difeso da Varnier, Bellich e Ruggero. Agiranno da esterni Floriani e Fortini con Buglio e Pierobon in mediana. Maistro e Piscopo giocheranno dietro ad Adorante.

Canonico 4-3-3 per il Sassuolo che schiera Moldovan tra i pali e Toljan, Odenthal, Romagna e Doig in difesa. A centrocampo, nella zona nevralgica del campo, troviamo Iannoni, Ghion e Thorstvedt mentre Volpato, Mulattieri e Laurienté sarà il tridente offensivo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE JUVE STABIA SASSUOLO

Per chiudere la nostra accurata analisi su questa partita, diamo ancora un’occhiata alle quote per le scommesse della diretta Juve Stabia Sassuolo. La squadra favorita è quella ospite a 2.15 contro l’1 fisso a 3.60 e la X a 3.10. L’Over 2.5 vale a dire almeno tre gol nell’incontro è quotato a 2.03 mentre l’Under a 1.83. Gol e No Gol rispettivamente a 1.85 e 2.