VIDEO LATINA TURRIS, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Domenico Francioni il Latina ha la meglio sulla Turris vincendo per 4 a 1. Nel primo tempo, almeno in avvio di gara, le emozioni degne di nota scarseggiano ed è soltanto al 19′ che Bocic, tra i nerazzurri, tenta di seminare il panico in area avversaria venendo però contenuto dalla retroguardia ospite.

I Pontini calciano sul fondo con Gatto al 22′, impegnano seriamente il portiere Fallani con un tiro-cross insidioso di Ndoj al 35′ e Bocic viene intercettato sulla linea di porta nel recupero al 45’+1′ da Nocerino. In apertura di secondo tempo è proprio lo stesso Nocerino a suonare la carica per i campani con scarso successo immediatamente al 47′ sebbene i Leoni Alati sblocchino il risultato al 55′ con il colpo di testa vincente di Ekuban, approfittando nel migliore dei modi del suggerimento del suo compagno di squadra Gatto.

Nel finale la compagine guidata da mister Boscaglia raddoppia al 62′ con la rete segnata da Petermann ed Improta realizza un altro gol al 70′ con l’aiuto dello scatenato Bocic. Il poker definitivo arriva al 72′ quando Ekuban completa la doppietta personale insaccando la sfera respinta sulla linea dopo un diagonale di Improta. Il gol di Nocerino del 79′ per i corallini diventa quindi utile soltanto per le statistiche.

