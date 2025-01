VIDEO E HIGHLIGHTS LECCE GENOA: PRIMO TEMPO

Comincia con il botto Lecce Genoa, squadre che si affrontano con moduli speculari eppure i giallorossi attivano subito Dorgu che si fionda dentro l’area per cercare di tirare in porta. Patrick ci riesce, e anche molto bene, ma Leali riesce in un intervento miracoloso a smanacciare via il pallone e a mettere in calcio d’angolo

Video Liverpool Manchester United (2-2)/ Gol e highlights: Diallo riprende i Reds! (Premier, 5 gennaio 2024)

Molti uno-due nella seconda parte di questi primi quarantacinque minuti di gioco, eppure nessuna delle due squadre riesce a trovare la via per la rete. Questo perché le due compagini sono molto attente in fase difensiva, e riescono a mettere i bastoni tra le ruote a due attacchi che di certo non sono tra i più prolifici di questa Serie A

Probabili formazioni Inter Milan/ Quote: più certezze per Inzaghi (Supercoppa Italiana 2024, 6 gennaio 2025)

VIDEO LECCE GENOA, IL SECONDO TEMPO

Si passa al secondo tempo ma Dorgu e Leali rimangono i protagonisti assoluti di questo match, cercando di prendere un passaggio davvero mal calcolato Dorgu prova a tirare direttamente in porta senza controllare. La traiettoria preoccupa Leali che era lontano dai suoi pali, un po’ come Di Gregorio contro il Milan nella rete subita del 2-1. Nicola però riesce ad intervenire ancora una volta. Finisce in perfetta parità la partita tra Lecce e Genoa anche se i salentini, per le occasioni prodotte, avrebbero meritato di vincerla ai punti.

VIDEO LECCE GENOA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS

Video Legnago Salus Campobasso (0-0)/ Gol e highlights: respiro casalingo (Serie C, 5 gennaio 2025)