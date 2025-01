DIRETTA LECCO TRENTO, SI TENTA DI SMUOVERE LA CLASSIFICA

Va in scena domenica 5 gennaio 2025 alle ore 17:30 la diretta Lecco Trento di Serie C. L’arbitro Gianluca Renzi di Pesaro dirigerà la sfida dello Stadio Rigamonti Ceppi e questa sarà l’occasione per tutte e due le squadre di potersi aggiudicare punti preziosi per la classifica. I padroni di casa detengono la quattordicesima posizione con ventiquattro punti e gli ospiti hanno invece trenta punti e si trovano all’ottavo posto. Tuttavia, i gialloblu non sono più riusciti a muoversi nelle ultime tre giornate, collezionando altrettante sconfitte.

La formazione guidata da mister Tabbiani è stata protagonista di una prima parte di stagione entusiasmante anche se ha frenato la propria corsa negli ultimi turni ma l’obiettivo è senz’altro quello di tornare a puntare il più in alto possibile. I lombardi si sono invece rivelati decisamente discontinui sul piano dei risultati e, sebbene non possano essere raggiunti matematicamente in questo weekend, vogliono allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione e giocarsi piuttosto qualche carta per rientrare in corsa per i playoff.

DIRETTA LECCO TRENTO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se si ha in programma di vedere la diretta Lecco Trento è obbligatorio possedere un abbonamento valido per Sky o Now. La partita di Serie C verrà trasmessa da queste due piattaforme con le consuete modalità tramite streaming oppure in tv sul canale Sky Sport 254.

LECCO TRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le ultime partite disputate dalle due squadre impegnate oggi sono una buona indicazione in merito alle probabili formazioni della diretta Lecco Trento. Si va verso la riconferma del 3-5-2 visto contro l’Union Clodiense per i lombardi con Furlan, Celjak, Stanga, Billong, Lepore, Ilari, Galli, Ionita, Kritta, Galeandro e Sipos.

Pure i tridentini dovrebbero riconfermare il 4-3-3 visto contro la capolsita Padova con Barlocco, Vitturini, Cappelletti, Trainotti, Fini, Di Cosmo, Sangalli, Peralta, Di Carmine e Disanto ma dovranno sostituire Giannotti con un altro elemento a causa dell’espulsione rimediata per doppio cartellino giallo nello scorso turno di campionato.

DIRETTA LECCO TRENTO, LE QUOTE

Nulla sembra ancora essere deciso se consideriamo le quote della diretta Lecco Trento. Prendendo in esame ad esempio Snai, la favorita per la vittoria di questo incontro pare essere la formazione di casa con l’1 dato a 2.45. Eppure, le chances di successo non sono poi così limitate per gli ospiti, dati a 2.90, così come per quanto riguarda l’eventualità che l’incontro possa concludersi con un pareggio, pagato a 2,85.