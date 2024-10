VIDEO LUMEZZANE PERGOLETTESE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Tullio Saleri la Pergolettese vince in trasferta contro il Lumezzane per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i rossoblu sembrano iniziare bene la partita cercando subito di prenderne il controllo anche grazie alle sortite offensive tentate da Taugourdeau, con una conclusione dai venti metri respinta dal portiere Cordaro al 18′, e da Corti, il quale non centra invece lo specchio della porta avversaria intorno al 20′.

I minuti passano ed i gialloblu crescono rispondendo al 26′ con uno spunto insidioso di Scarsella oltre a riuscire poi a spezzare l’equilibrio di partenza siglando la rete del vantaggio al 43′ per merito di Jaouhari, bravo a trasformare il calcio di rigore fischiato per un fallo commesso da Pisano nei confronti del solito Scarsella. Il raddoppio arriva immediatamente al 45′ con una bella azione personale firmata da Parker.

Nel secondo tempo il copione della sfida pare ripetersi rispetto a quanto accaduto qualche istante prima ed è infatti al 49′ proprio lo stesso Parker a fallire una chance in mischia. Il Lume non combina quindi di meglio al 55′ con un tiro di Moscati deviato in calcio d’angolo. Nel finale il Pergo non cala il tris col solito Parker neanche al 70′, quando centra invece la traversa, ed il Lume si dispera a 78′ quando il subentrato Ferro viene disinnescato in corner da Cordaro.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alfredo Iannello, proveniente dalla sezione di Messina, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Pisano al 41′, Pogliano al 50′ e Dalmazzi al 68′ da un lato, Scarsella al 32′, Albertini al 56′, Cordaro al 72′ e Jaouhari all’85’ dall’altro. I tre punti conquistati lontano dal proprio campo in questo dodicesimo turno di campionato permettono alla Pergolettese di toccare quota 12 nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025 mentre il Lumezzane rimane fermo con i suoi 18 punti.

