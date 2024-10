VIDEO MANTOVA PALERMO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Danilo Martelli le squadre di Mantova e Palermo non vanno oltre un pareggio senza reti per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i biancobandati iniziano bene la sfida e mettono subito i brividi alla retroguardi avversaria già in avvio intorno al 9′ quando è Nedelcearu ad anticipare sul più bello Mancuso, il quale era stato favorito da un rimpallo.

Video Sudtirol Frosinone (1-1)/ Gol e highlights: Odogwu rovina i piani ciociari (Serie B, 30 ottobre 2024)

I minuti passano ed i siciliani guadagnano sia fiducia che campo andando alla conclusione larga per un soffio con Henry intorno al 32′. Sul fronte opposto i virgiliani non combinano certo di meglio mostrandosi incapaci pure loro di concretizzare con Fiori nel recupero al 45’+1′.

Nel secondo tempo il copione del match resta pressochè invariato rispetto a quanto ammirato nel corso della frazione di gioco precedente ed i lombardi calciano alto con Mancuso al 51′ prima che il direttore di gara annulli la rete siglata da Galuppini grazie ad un fallo di mano commesso dallo stesso giocatore e ravvisato con l’ausilio del VAR al 56′. Nel finale i padroni di casa calciano a lato di pochissimo con Aramu all’87’.

Video Pisa Catanzaro (0-0)/ Gol e highlights: rosso a Pompetti nel recupero! (Serie B, 30 ottobre 2024)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Livio Marinelli, proveniente dalla sezione di Tivoli, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Possanzini all’89’ ed Artioli al 90’+2′ da un lato, Ceccaroni al 34′, Diakite al 73′ e Le Douaron al 90’+5′ dall’altro. Il punto maturato in questa undicesima giornata del campionato cadetto permette al Mantova di raggiungere quota 13 ed al Palermo di portarsi a 16 punti nella classifica della Serie B 2024/2025.

VIDEO MANTOVA PALERMO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS

Video Catanzaro Sudtirol (3-0)/ Gol e highlights: doppietta di Iemmello! (Serie B 27 ottobre 2024)