Video Modena Cremonese che racconta un primo tempo molto divertente con ben tre reti. Lo sblocca la squadra allenata da Eugenio Corini grazie al gol dell’ex Padova Bonazzoli. L’attaccante continua il suo ottimo momento di forma dopo il gol contro la Salernitana, il secondo consecutivo. Cremonese che sembra in totale controllo della partita ma ecco che esce tutta la forza del Modena. Pareggia i conti l’ex Frosinone Caso, dopo aver sfiorato il gol in precedenza. Tiro al volo sul palo lontano e parità raggiunta. Nel finale di primo tempo c’è spazio anche per il raddoppio che porta il timbro di Dellavalle. Il difensore svetta più in alto di tutti e spedisce il pallone in rete battendo Fulignati.

Diretta Mantova Palermo/ Streaming, video tv: Dionisi cerca il bis (Serie B, 30 ottobre 2024)

Nel secondo tempo pareggia subito la formazione di Corini con l’ex Palermo e Siviglia Franco Vazquez. Rete numero 3 in campionato per lui che sfrutta una traversa incredibile di Johnsen. Per lui tap-in e parità. Finisce la partita con pochi squilli dopo un super primo tempo con 3 reti. Nel secondo tempo solo il gol di Vazquez che accompagna le due squadre agli spogliatoi al triplice fischio. Cremonese al quarto posto con 18 punti; Modena che sale di un punto a quota 11 al 17esimo posto.

Diretta Pisa Catanzaro/ Streaming, video tv: toscani in campo da primi (Serie B, 30 ottobre 2024)

VIDEO MODENA CREMONESE: GOL E HIGHLIGHTS