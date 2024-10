DIRETTA MODENA CREMONESE: I TESTA A TESTA

Cosa ci dicono i precedenti della diretta di Modena Cremonese? Siamo di fronte ad una partita giocata non molto spesso in Serie B, il che rende i nostri testa a testa di tipo storico alla ricerca della favorita nel corso del tempo abbastanza complicato, ma in queste cinque partite possiamo dire che gli ospiti sono i favoriti avendo vinto tre partite su cinque disputate contro gli emiliani, poi abbiamo un pareggio e una vittoria dei gialloblu.

Troppo poche però cinque partite per capire davvero fino in fondo quale delle due squadre avrà davvero la meglio, se osserviamo lo stato di forma delle ultimecinque partite notiamo come invece i paroni di casa vegano da due sconfitte, due vittorie e un pareggio mentre invece i grigiorossi da tre vittorie, una sconfitta e un pareggio. Tutto è abbastanza in equilibrio ma sarà davvero così? Spostiamoci nel prossimo aggiornamento della diretta di Modena Cremonese per sapere le statistiche e metterle a confronto. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MODENA CREMONESE, DOVE VEDERLA IN STREAMING VIDEO

Se siete interessai a vedere la diretta Modena Cremonese dovrete iscrivervi per forza di cosa a DAZN, abbonandovi al pacchetto annuale. Questo vi consentirà di vedere anche la diretta streaming su sito web o applicazione.

MODENA CREMONESE, TUTTI AL BRAGLIA

Squadre che si presentano al Braglia con situazioni differenti: la diretta Modena Cremonese si giocherà martedì 29 ottobre 2024 alle ore 20:30 e vede i gialloblu reduci da quattro gare senza vincere mentre i grigi da due successi in fila. Per l’esattezza, il Modena non vince dal 21 settembre contro la Juve Stabia, perdendo punti importanti tra pareggi, come quelli di Catanzaro e Palermo, più le sconfitte contro Catanzaro in trasferta e Palermo in casa per 2-2. La Cremonese invece aveva trovato qualche difficoltà tra fine settembre e inizio ottobre, salvo poi riprendersi in particolar modo nelle ultime due gare dove sono arrivate due vittorie contro Juve Stabia e Salernitana, entrambe per 2-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI MODENA CREMONESE

Ora diamo un’occhiata alle probabili formazioni della diretta Modena Cremonese. I gialloblu si schiereranno secondo il modulo 4-5-1. Tra i pali Gagno, difeso da Dellavalle, Zaro, Caldara, Idrissi e Palumbo con Battistella, Bozhanaj, Santoro e Gerli a centrocampo. Unica punta Abiuso.

La Cremonese risponderà verosimilmente con il 4-4-2. In porta Fulignati, retroguardia composta da Barbieri, Ravanelli, Bianchetti e Sernicola. Agiranno da esterni Zanimacchia e Vandeputte con il duo Pickel-Collocolo in mediana. Davanti Vazquez-Bonazzoli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MODENA CREMONESE

Per ultima cosa diamo uno sguardo alle quote per le scommesse Modena Cremonese. Secondo i bookmakers, la squadra favorita non è ben identificata dato che si al’1 che il 2 sono dati a 2.75 con il segno X a 3.10.

Capitolo reti, l’Over 2.5 vale a dire almeno tre gol nel match è offerto a 2.05 con Under a 1.71. Gol e No Gol rispettivamente a 1.75 e 2.