VIDEO PALERMO COSENZA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Renzo Barbera il Palermo riacciuffa il Cosenza pareggiando per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sembano essere inizialmente i rossoblu a tentare di prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi anche in zona offensiva con Fumagalli che viene in ogni caso contenuto in calcio d’angolo al 17′.

I siciliani preferiscono in questa fase attendere gli avversari per poi cercare di far male in ripartenza ma, dopo esser cresciuti proponendosi in avanti con Di Francesco al 22′, Gomes al 25′ e Blin al 34′, la loro strategia viene meno intorno al 40′ quando i calabresi riescono a spezzare l’equilibrio di partenza andando a segno per merito di Fumagalli, il quale capitalizza l’assist offertogli dal suo compagno Ciervo.

Nel secondo tempo gli uomini allenati da mister Dionisi ripartono con lo spirito giusto per cercare di pareggiare al più presto nonostante il colpo di testa del neo entrato Pierozzi finisca largo al 49′. Nel finale ci pensa Di Mariano, pure lui appena inserito in campo dalla panchina, a siglare la rete del pareggio definiivo all’81’ con l’aiuto di Roberto Insigne. Lo stesso Di Mariano si vede anche annullare un gol dal VAR all’83’ per fuorigioco di Henry, il quale non centra il bersaglio poi all’85’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Diakite al 55′ da un lato, Florenzi al 21′, Hristov al 31′, Kourfalidis al 69′ e Mauri al 79′ dall’altro. Il punto conquistato in questa quarta giornata del campionato cadetto permette al Palermo di raggiungere quota 4 ed al Cosenza di portarsi a 1 punti nella classifica della Serie B 2024/2025.

