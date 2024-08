VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PARMA PALERMO: LA SINTESI

Allo Stadio Ennio Tardini il Palermo vince in trasferta contro il Parma per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono senza dubbio i rosanero a tentare di colpire con maggior insistenza a giudicare dalle sortite offensive di Brunori, tra il 7′ ed il 14′, e di Ranocchia, al 12′. I ducali non si lasciano intimidire e si guadagnano, su segnalazione del VAR, un calcio di rigore per il fallo commesso da Nikolaou nei confronti di Man.

Tuttavia, dal dischetto Man viene forse distratto dai suoi stessi tifosi ed il portiere Gomis rimane concentrato per pararne il penalty al 20′. Gli uomini di mister Pecchia si riaffacciano in avanti con un’occasione non sfruttata da Bonny al 32′, seguita dalle opportunità fallite pure da Man al 34′ e Mihaila al 40′. La squadra di mister Dionisi spezza invece l’equilibrio di partenza al 45’+2′ con il gol siglato da Insigne, ben supportato da Diakité.

Nel secondo tempo il solito Bonny suona la carica per i suoi con un colpo di testa che termina oltre la linea di fondo al 48′. Nel finale i crociati non sono abbastanza convinti se si pensa alla conclusione di Camara del 76′ ed i siciliani vanno a caccia dell’eventuale raddoppio con Saric al 79′. Nel recupero è l’estremo difensore Gomis a prendersi la scena una volta per tutte blindando la sua porta al 90’+2′ con un grandissimo intervento ad intercettare la deviazione di testa provata dal subentrato Circati.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Perenzoni, proveniente dalla sezione di Rovereto, ha estratto il cartellino giallo in quattro occasioni ammonendo rispettivamente Mihaila al 52′ da un lato, Blin al 22′, Gomes all’86’ ed Henry all’88’ dall’altro. La vittoria conquistata permette al Palermo di accedere al prossimo turno, in cui affronterà il Napoli, della Coppa Italia 2024/2025 mentre il Parma viene eliminato dalla competizione.

