VIDEO PONTEDERA TORRES, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Ettore Mannucci la Torres vince in trasferta per 3 a 2 contro il Pontedera come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i sardi iniziano bene la partita forzando Tantalocchi ad intervenire sulla conclusione di Varela subito all’8′ ma i toscani riescono comunque a spezzare l’equilibrio verso il 23′ grazie al gol firmato da Ianesi, protagonista con un colpo di testa vincente sull’assist offertogli da Corona.

I rossoblu sprecano di nuovo con Varela al 25′ ed i granata si disperano invece al 36′ quando Diakité salva sulla linea la deviazione di testa provata da Ragatzu prima di restare in inferiorità numerica a partire dal 37′ a causa dell’espulsione rimediata da Martinelli, reo di aver rifilato una gomitata ad un avversario. Il tecnico Menichini decide dunque di sostituire Ragatzu con Espeche al 40′ sebbene la Torres trovi in ogni caso la rete del pareggio al 45’+2′ per merito del solito Varela.

Nel secondo tempo il Pontedera completa il sorpasso al 50′ con il calcio di rigore trasformato e guadagnato da Corona, avendo subito fallo da Dametto, anche se la gioia dura pochissimo per colpa del gol che vale il nuovo pareggio siglato da Giorico per i sardi già al 52′. Nel finale ci pensa Diakitè a riportare avanti i rossoblu in maniera definitiva con il gol segnato al 73′.

Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro Matteo Dini, proveniente dalla sezione di Città di Castello, oltre ad aver espulso Martinelli con un rosso diretto al 37′, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Ianesi al 61′ e Pretato all’85’ da un lato, Mercadante al 35′ e Diakite al 75′ dall’altro. I tre punti conquistati lontano da casa nella nona giornata di campionato permettono alla Torres di raggiungere quota 18 nella classifica del girone B della Serie C 2024/2025 mentre il Pontedera rimane fermo a 7 punti.

VIDEO PONTEDERA TORRES: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS