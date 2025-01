VIDEO SASSUOLO SAMPDORIA PRIMAVERA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Enzo Ricci il Sassuolo U20 vince agevolmente per 3 a 0 contro la Sampdoria U20. Nel primo tempo gli emiliani tentano immediatamente di imporsi proponendosi pericolosamente in area avversaria con Knezovic verso il quarto d’ora di gioco.

Al 22′ Leone sollecita quindi il portiere Scardigno che non evita poi il peggio al 25′ sul calcio di rigore trasformato da Knezovic ed assegnato per un fallo di mano ravvisato nei confronti di Zequiraj. La reazione blucerchiata si traduce alla mezz’ora in una soluzione imprecisa di Bacic e Scardigno salva invece anche sul solito Knezovic al 31′.

Nel secondo tempo i neroverdi non sembrano affatto intenzionati ad accontentarsi di quanto di buono prodotto in precedenza se si guarda alla chance non concretizzata da Weiss al 46′ e soprattutto al raddoppio di Knezovic, bravo a realizzare una doppietta con l’aiuto di Bruno al 56′. Nel finale il tris che pone la parola fine sul match arriva al 75′ per merito del gol di Leone, seguito dalle opportunità fallite al 76′ da Knezovic, all’81’ da Vedovati ed all’87’ da Lopes. Inutile nel recupero lo spunto di Ovalle Santos al 90’+3′.

VIDEO SASSUOLO SAMPDORIA PRIMAVERA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS