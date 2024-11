VIDEO SORRENTO PICERNO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Comunale Alfredo Viviani di Potenza le squadre di Sorrento e Picerno non vanno oltre un pareggio per 1 a 1 maturato nella ripresa come vedremo nelle immagini del video Sorrento Picerno con i gol e gli highlights. Nel primo tempo la partita inizia subito su ritmi abbastanza sostenuti con i rossoneri che calciano in porta con Guadagni senza impensierire Summa già al 4′ ed i rossoblu replicano immediatamente con una conclusione alta sopra la traversa di Guerra verso il 5′.

Passano i minuti ed i costieri insistono collezionando però due occasioni fallite con Di Somma al 24′ e poi anche con Musso al 31′. Nel secondo tempo la Leonessa ricomincia la sfida aggredendo gli avversari con un colpo di testa impreciso di Allegretto immediatamente al 49′. Nel finale i melandrini riescono a spezzare l’equilibrio di partenza grazie al gol siglato al 58′ da Santarcangelo che raccoglie la deviazione di Del Sorbo sul tentativo di Volpicelli.

Sul fronte opposto Carotenuto manca lo specchio per un soffio al 69′ e le cose si complicano per gli ospiti rimanendo in inferiorità numerica dall’84’ per colpa per l’espulsione rimediata dal subentrato Vitali, ammonito per la seconda volta in pochi minuti. Nel recupero è De Francesco a consegnare l’assist vincente per la rete del pareggio definitivo realizzata da Todisco al 90’+5′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Mario Picardi della sezione di Viareggio ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Del Sordo al 59′ e Guadagni al 73′ da un lato, Pitarresi al 33′, Vitali al 71′ ed all’84’, con conseguente rosso ed espulsione, ed Esposito al 74′ dall’altro. Il punto maturato in questa quindicesima giornata di campionato permette al Sorrento di raggiungere quota 21 ed al Picerno di portarsi a 22 punti nella classifica del girone C della Serie C 2024/2025.

VIDEO SORRENTO PICERNO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS