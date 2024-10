VIDEO TRENTO VIRTUS VERONA: LA SINTESI

Video Trento Virtus Verona che vede scendere le due squadre in campo allo stadio Briamasco. Ritmi nel primo tempo piuttosto bassi con le due formazioni che preferiscono studiarsi senza concedere il fianco all’avversario. La squadra di casa è riuscita a sbloccare il risultato nel corso del primo tempo, ma il direttore di gara ha annullato per una posizione di fuorigioco. Il primo tempo termina con un pareggio a reti bianche, con bassi ritmi e intensità. Ci sono tre cartellini gialli nel secondo tempo con Cappelletti per i padroni di casa e Metlika e Rigo per gli ospiti.

La sblocca la squadra ospite con la rete di Metlika al minuto 64. I gol non sono finiti qui perchè Anastasia decide di pareggiare la partita al minuto 71, regalando ai suoi un punto. Trento che sale in classifica al quinto posto con 19 punti e spreca un’occasione ghiotta. Per il Virtus Verona 17 punti e nono posto in classifica dopo 12 giornate di campionato. A secco i due grande osservati speciali: Di Carmine e De Marchi, autori rispettivamente di 6 e 5 reti fino a questo momento.

