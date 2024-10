Alle ore 18.30, la diretta Trento Virtus Verona mette di fronte due squadre che stanno attraversando un ottimo momento di forma. Dopo la sconfitta dello scorso 26 agosto a Padova nel turno d’esordio in campionato il Trento ha infatti messo in fila ben dieci risultati utili consecutivi, pareggiando in casa della Pro Patria nell’ultimo match e risalendo fino al sesto posto in classifica nel girone A.

Dopo un avvio incerto ha letteralmente messo il turbo la Virtus Verona, che ha messo in fila ben quattro vittorie consecutive, andando a calare il poker contro l’Union Clodiense nell’ultima partita disputata e balzando in piena zona play off, dopo che nelle precedenti sette partite gli scaligeri erano stati costretti ad incassare ben cinque sconfitte.

DIRETTA TRENTO VIRTUS VERONA: COME VEDERE LA PARTITA

Per quanto riguarda la trasmissione in tv della diretta Trento Virtus Verona, per tutti gli abbonati Sky ci sarà la possibilità di seguire la partita sul satellite, senza dimenticare la possibilità di utilizzare dispositivi mobili tramite la diretta streaming video via internet, tramite l’app Sky Go oppure previo abbonamento alla piattaforma NOW Tv.

TRENTO VIRTUS VERONA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Focalizziamoci sulle probabili formazioni della diretta Trento Virtus Verona, per capire quali potranno essere i due undici titolari del match. Per il Trento schieramento iniziale col 4-3-3 con Barlocco tra i pali e una linea difensiva a quattro schierata con Frosinini, Trainotti, Cappelletti e Vitturini. A centrocampo terzetto con Di Cosmo, Aucelli e Giannotti mentre nel tridente offensivo giocheranno Ghillani, Di Carmine e Disanto. Risponderà la Virtus Verona con un 3-4-2-1 con Alfonso estremo difensore e una difesa a tre con Calabrese, Toffanin e Munaretti dal 1′. A centrocampo quartetto con Daffara, Gatti, Metlika e Rigo mentre i trequartisti saranno Pagliuca e Cuel a sostegno dell’unica punta di ruolo, De Marchi.

TRENTO VIRTUS VERONA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per le scommesse sulla diretta Trento Virtus Verona ecco i riferimenti da seguire, indicati dai principali bookmaker. La vittoria del Trento viene fissata a una quota di 1.97, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.00 mentre la quota per il successo della Virtus Verona si alza a 3.90.