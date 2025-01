DIRETTA VICENZA ALBINOLEFFE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ormai ci siamo, eccoci alla diretta di Vicenza Albinoleffe che tra pochi istanti avrà il suo calcio di inizio. Prima di immergerci nel rettangolo verde però cerchiamo di capire che tipo di partita andremo a commentare e soprattutto a vedere. Per farlo si affideremo alla nostra solita rubrica sulle statistiche. Il Vicenza parte come la favorita assoluta visto che secondo il calcolo AVG è una delle migliori difese del campionato con 0,4 gol subiti ogni novanta minuti. Praticamente la miglior difesa di Europa.

L’Albinoleffe invece subisce 0,8 gol e non sarebbe male, solo che in attacco abbiamo lo stesso valore rifacendo il calcolo AVG. Ed ecco spiegato perché l’Albinoleffe ha vinto il 20% di partite in meo rispetto al Vicenza, che invece in attacco nonostante giochi molto di tiki taka riesce a segnare un gol e mezzo a partita. Detto questo possiamo pure spostarci al prossimo aggiornamento della diretta di Vicenza Albinoleffe, finalmente avremo il commento live di questa sfida. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VICENZA ALBINOLEFFE STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per poter seguire comodamente in tv la diretta Vicenza Albinoleffe è essenziale possedere un’iscrizione valida a Sky, che la trasmetterà sul canale Sky Sport 253. In streaming, oltre che su Sky Go, la partita sarà a disposizione pure per coloro che sono abbonati a Now e che utilizzano quindi Now Tv.

VICENZA ALBINOLEFFE, COMPITO DIFFICILE PER GLI OSPITI

Questa domenica 12 gennaio 2025 alle ore 15:00 prosegue la corsa solitaria dei biancorossi con la diretta Vicenza Albinoleffe. Occupando saldamente il secondo posto nel girone A della Serie C con quarantasette punti, allo Stadio Romeo Menti i veneti accolgono l’Albinoleffe che è invece a caccia di successi per migliorare ulteriormente il settimo posto dove ora si trova con i suoi trentadue punti. La squadra di mister Vecchi è reduce dall’ennesimo successo raggiunto in questo caso contro la Pergolettese e, oltre ad essere distanti dieci punti dalla capolista Padova, hanno anche otto punti di vantaggio sulla Feralpisalò che li insegue dalla terza piazza.

I Seriani, dopo aver pareggiato contro l’Arzignano, vorrebbero adesso aggiudicarsi un successo che garantirebbe loro di scavalcare non solo il Trento ma anche il Renate, sempre che queste due formazioni non debbano ottenere un risultato positivi nei rispettivi impegni del weekend. Attenzione però, in caso di sconfitta, anche all’Alcione Milano che potrebbe staccarli lasciandosi gli azzurri alle spalle, oltre ad essere eventualmente agganciati dal Novara.

DIRETTA VICENZA ALBINOLEFFE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Vicenza Albinoleffe è abbastanza semplice ipotizzare che rivedremo il 3-4-2-1 con Confente, Cuomo, Leverbe, Sandon, Talarico, Zonta, Della Latta, Costa, Della Morte, Rolfini e Morra per quanto riguarda lo schieramento dei padroni di casa guidati dal tecnico Stefano Vecchi. Come contro l’Arzignano, gli ospiti potrebbero invece usufruire del modulo 3-5-2 con Marietta, Boloca, Borghini, Baroni, Gusu, Zanini, Astrologo, Parlati, Giannini, Zoma e Mustacchio nelle idee di mister Giovanni Lopez.

DIRETTA VICENZA ALBINOLEFFE, LE QUOTE

Il miglior posizionamento in classifica sembra essere decisivo nelle quote dei bookmakers per la diretta Vicenza Albinoleffe. I biancorossi per Snai sono quasi certamente i futuri vincitori del match pagando l’1 a 1.45. Il pareggio è una possibilità che non va scaratata a priori se consideriamo l’x posto a 3.65 e gli ospiti, invece, difficilmente riusciranno nel loro intento di rientrare in Lombardia a bottino pieno se evidenziamo che il 2 è stato posto perfino a 6.75.