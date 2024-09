VIDEO VICENZA RENATE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Menti il Vicenza vince per 1 a 0 contro il Renate come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i veneti iniziano la gara in maniera arrembante fallendo ben tre occasioni in avvio con Capone al 1′ e poi con Zamparo sia al 2′ che al 3′. Nemmeno il loro collega De Col ha maggior fortuna al 15′ così come Costa non combina di meglio al 16′.

I minuti passano ed i padroni di casa guidati dal tecnico Vecchi continuano ad affacciarsi pericolosamente in zona offensiva mancando un altro paio di opportunità con Capone al 21′ e con Zonta al 33′. I lombardi si propongono quindi in attacco con Pellizzari, impreciso per un soffio, al 36′ e con Calì, il quale calcia alto, al 40′ prima che il loro portiere Nobile eviti il peggio al 42′ sulla spizzata di Zamparo, oltre a tirare un sospiro di sollievo sul successivo tentativo di De Col.

Nel secondo tempo la storia del match pare ripetersi rispetto a quanto ammirato in precedenza con il Vicenza che si guadagna un calcio d’angolo con Costa immediatamente al 46′ per poi non concretizzare altre due chances col solito Zamparo tra il 49′ ed il 53′. Nel finale il Lane sblocca il punteggio con il gol del vantaggio firmato da Zamparo raccogliendo un assist quasi involontario di Della Morte al 59′ e Capone non raddoppia subito al 62′. Le pantere vanno a caccia dell’eventuale pareggio con Delcarro al 73′ oltre che con Egharevba al 74′ ma i Berici chiudono in avanti con Rauti che non concretizza nè all’81’ nè all’83’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Domenico Mirabella, proveniente dalla sezione di Napoli, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Rauti all’81’ e Della Latta all’84’ da un lato, De Leo al 47′ dall’altro. I tre punti conquistati tramite questo successo nella sesta giornata di campionato permettono al Vicenza di salire a quota 14 nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025 mentre il Renate non si muove, venendo quasi raggiunto a 15 punti.

VIDEO VICENZA RENATE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS