Viktorija, Dušan, Miroslav, Nicholas: chi sono i fratelli di Virginia Mihajlovic e i rapporti complicati con Marco

Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni hanno avuto una lunga storia d’amore durata 27 anni e coronata dall’arrivo di ben cinque figli: chi sono i fratelli di Virginia Mihajlovic, ospite oggi a Verissimo? la primogenita Viktorjia nasce nel 1997 ed ha 27 anni mentre la secondogenita è Virginia ed è nata l’anno successivo. Entrambe sono diventate note nel 2019 grazie alla partecipazione al reality show L’Isola dei famosi.

Rebecca Staffelli, chi è/ "Mio padre Valerio? I pregiudizi sono difficili da allontanare"

La famiglia si allarga con l’arrivo di altri fratelli di Virginia Mihajlovic, nel 2000 è arrivato Miroslav a cui seguono Dusan e Nicholas. Sinisa ha avuto anche un altro figlio Marco, nato 31 anni fa da una precedente relazione dell’ex calciatore. I rapporti del ragazzo con il padre e con il resto della famiglia sono stati sempre turbolenti, negli anni scorsi Sinisa aveva confessato: “Con Marko sono stato un padre diverso, e mi dispiace. L’ho riconosciuto, mantenuto, ma non l’ho cresciuto io. Non lo sento da un anno. Gli avevo chiesto di prendersi più responsabilità, non ne è stato capace. Mi ha chiamato, ma non ho risposto. Lo chiamerò io quando sarò pronto. Quando qualcuno mi delude, mi serve tempo”.

Mietta, chi è il nuovo fidanzato Filippo/ "L'unico uomo che...", progetti di matrimonio per la coppia?

Chi sono i fratelli di Virginia Mihajlovic: Viktorija, Dusan, Marco, Morislav e Nicholas: sono stati loro ad accompagnarla all’altare

Il rapporto di Virginia Mihajlovic con i suoi fratelli è ottimo, escluso le difficoltà con Marco e, dopo la prematura morte di papà Sinisa, i cinque hanno stretto ancora di più il legame. Infatti nel giugno del 2023 Sono stati i fratelli di Virginia ad accompagnarla all’altare, emozionatissimi. Ed è stata una giornata emozionante per tutta la famiglia: “Una serata che avrei voluto non finisse mai – ha scritto tra le storie Instagram la secondogenita di Sinisa e Arianna Rapaccioni – Non posso spiegarvi come mi sono sentita oggi. Grazie, vi amo tanto”. In una recente intervista, inoltre, Virginia aveva confessato di sentire molto la mancanza del padre: “Una delle cose che mi manca da quando papà non c’è più è vederlo orgoglioso di me. Mi mancano le sue pacche sulle spalle, il fatto di renderlo un padre orgoglioso.”