Vincenzo Ferrara, ex fidanzato di Tina Cipollari: la rottura due anni fa

Dopo il divorzio dal marito Kikò Nalli, Tina Cipollari si è legata per un certo periodo di tempo a Vincenzo Ferrara: con l’uomo ha condiviso circa due anni della propria vita, vivendo una storia importante ma allo stesso tempo travagliata. Non è chiaro perché la storia sia terminata: a chiedere privacy e riserbo è stata la stessa opinionista di Uomini e Donne, che ha poi aggiunto come non volesse più essere accostata dai fan e dalla stampa stessa all’uomo, con il quale la relazione era terminata ormai da tempo.

Tina Cipollari e il legame coi genitori: "Vita dura e faticosa"/ "Mamma non era mai felice ed io..."

Ai tempi della rottura con Vincenzo Ferrara, ex fidanzato di Tina Cipollari, si era vociferata una crisi per via dell’ex marito Kikò Nalli. Un’ipotesi smentita proprio da Tina che aveva spiegato come non c’entrasse nulla il parrucchiere dei vip con il quale è stata a lungo sposata, mettendo al mondo tre figli. Ma chi è Vincenzo Ferrara, ex fidanzato di Tina Cipollari?

Louis Garrel, ex fidanzato di Valeria Bruni Tedeschi/ Insieme una bimba adottata: "L'amicizia? È possibile"

Vincenzo Ferrara, ex fidanzato di Tina Cipollari: chi è il ristoratore di Firenze

Vincenzo Ferrara, ex fidanzato di Tina Cipollari, è un noto ristoratore di Firenze, che gestisce l’Osteria del Porcellino, un locale rinomato della città gigliata. L’uomo è stato legato per due anni a Tina Cipollari e la loro relazione sembrava molto salda tanto che i due parlavano già di matrimonio. La storia, però, è naufragata, non è chiaro per quale motivo: probabilmente è stato un tradimento del ristoratore, da come si vociferava negli ambienti vicini alla donna, molto amata dal pubblico per via della sua verve e del suo modo di porsi in maniera diretta. La loro storia è cominciata nel 2018 ma due anni dopo è terminata, con qualche risentimento da parte dell’opinionista di Uomini e Donne, che non ha voluto più parlare di Vincenzo Ferrara.