Vincenzo Gerghi, chi è il marito Maria Rita Viaggi/ Con lei al momento della morte e il primo soccorrerla

Maria Rita Viaggi è morta: chi è il marito Vincenzo Gerghi con lei al momento del malore

Ha destato dolore e sgomento la notizia della morte di Maria Rita Viaggi, storica annunciatrice della Rai dagli anni ’80 fino ai primi anni 2000. Stando alle prime ricostruzioni riportate dall’Ansa la donna è stata colta da un malore improvviso mentre si trovava nella sua casa di Grosseto. Al momento del malore con le era presente il marito Vincenzo Gerghi che l’ha prontamente soccorsa allertando il 118, i soccorsi però si sono rivelati inutili e Maria Rita Viaggi è morta nella giornata del 3 luglio 2024 a soli 69 anni, ne avrebbe compiuti 70 a novembre.

Tony Effe legge i messaggi privati ricevuti da una Vip sposata/ "Ora le rispondo": la rivelazione a Le Iene

Per tutti quelli che si chiedono chi è il marito di Maria Rita Viaggi, Vincenzo Gerghi le informazioni sono molto poche. Lontano dal mondo delle spettacolo e dal gossip, originario anche lui di Grosseto, capoluogo di provincia della Toscana, aveva conosciuto l’annunciatrice anni fa. I due si sono sposati senza grandi proclami e non hanno avuto figli. Per quanto riguarda la sua professione, invece, Vincenzo Gerghi è l’ex segretario generale della provincia di Grosseto

Chiara Ferragni, Andrea Bisciotti è nuovo fidanzato? Spunta foto ma verità è altra/ "Vacanze insieme da anni"

Com’è morta Maria Rita Viaggi: il dolore del marito Vincenzo Gerghi e della sorella Elisabetta

Il marito di Maria Rita Viaggi Vincenzo Gerghi, per il momento, non ha rilasciato nessuna dichiarazione sulla tragica scomparsa. A rompere il silenzio, invece, è stata la sorella della conduttrice, Elisabetta Viaggi che tra le righe ha lasciato intendere che forse la conduttrice lottasse da tempo contro una malattia. Elisabetta ai social ha affidato il suo dolore con un toccante post: “Carissima Mariarita non ci voglio ancora credere, ci hai lasciati ma qui resta il tuo grande cuore che continuerà a vivere intorno a me e a nostro fratello Carlo Andrea. La tua vita ci ha riempiti di tanta allegria e abbiamo vissuto insieme tante belle storie da Roma a Capri e a Grosseto…Negli ultimi anni stavi lottando tanto e con coraggio fino alla fine…. Spero che ora sarai felice nel cielo insieme a mamma e a papà e al tuo gatto. Domattina ti raggiungeremo a Grosseto dove riposerai con loro. Ciao Rita.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA