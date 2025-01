Viva Puccini, anticipazioni di oggi 1 gennaio 2025 con Bianca Guaccero e Beatrice Venezi

Oggi 1 gennaio 2025 va in onda “Viva Puccini” evento condotto da Bianca Guaccero su Rai 3. Insieme a lei ci sarà la grande direttrice d’orchestra Beatrice Venezi che ci trasporterà in un viaggio emozionante tra le opere di Giacomo Puccini sia in chiave classica che in versione pop. Lo show viene registrato a Napoli insieme all’Orchestra Scarlatti che si esibirà dal vivo. L’idea è partita da Angelo Bozzolini e Beatrice Venezi, i quali hanno voluto creare uno spettacolo per i giovani.

L’obiettivo è quello di trasmettere alle nuove generazioni l’amore per la musica che ha fatto la storia del nostro Paese e “Viva Puccini” è il momento perfetto per conoscere la vita del grande compositore originario di Lucca. Il tutto verrà trasmesso oggi 1 gennaio 2025 durante la prima serata di questo nuovo anno. Per quanto riguarda Beatrice Venezi, di recente ha ricevuto la nomina di Direttrice Principale Ospite del Teatro Colon di Buenos Aires e quale modo migliore per festeggiare questo nuovo incarico?

Viva Puccini, musica e ospiti del programma su Rai 3

A condurre Viva Puccini sarà Bianca Guaccero, reduce da una vincita incredibile a Ballando con le Stelle 2024. Sarà la sua occasione per tornare in televisione nei panni di conduttrice dopo anni di stop che l’hanno vista lontana dai riflettori. I brani di Viva Puccini verranno eseguiti con l’orchestra dal vivo e curati da Francesco Antonioni, il quale ha ripensato agli arrangiamenti in chiave pop, una scelta fatta per coinvolgere anche i giovani e contribuire a rendere accessibile la musica di Puccini anche ai ragazzi. Le anticipazioni di Viva Puccini parlano di tantissimi ospiti d’eccezione.

A salire sul palco insieme a Bianca Guaccero ci saranno la cantante Malika Ayane, Enrico Stinchelli, Gianmarco Tognazzi e La compagnia di Ballo del Teatro Sistina. Non solo, a Viva Puccini parteciperà anche Frida Bollani, Maurizio Solieri, Giordano Bruno Guerri e Filippo Graziani. Infine, Leonardo Fiaschi e Paolo Bolpagni. Il tutto sarà volto a far conoscere al pubblico la vita di Giacomo Puccini, che oltre ad essere un grande compositore era anche un uomo appassionato di moda e di vita mondana.

Viva Puccini, dove vederlo in diretta e in streaming

Viva Puccini va in onda oggi 1 gennaio 2025 su Rai 3 dalle ore 21.20. Per chi volesse seguire la diretta streaming è possibile collegarsi su RaiPlay, piattaforma dove rivedere tutti i programmi Rai. Si tratta di un’occasione imperdibile per conoscere meglio la vita di Giacomo Puccini, nato nel 1858 e diventato un uomo dalla personalità molto particolare: amava la caccia, le automobili, il lusso e la vita piena di viaggi. In più è stato protagonista di vicende amorose decisamente burrascose come la storia con Elvira Bonturi. Il suo capolavoro più grande? La Turandot, che stasera verrà riproposta a Viva Puccini.