La soap opera che vede protagonisti Wanda Nara, L-Gante e Mauro Icardi continua con nuovi sorprendenti colpi di scena. Poche settimane fa la donna aveva annunciato la fine della sua storia con il rapper spiegando di aver bisogno di tempo di stare con le sue figlie. Ma ecco arrivare il colpo di scena: i due sono stati paparazzati insieme a Cordoba, facendo tirare un sospiro di sollievo ai fan della neo-coppia.

Wanda Nara: "Mauro Icardi mi ha filmata nuda a mia insaputa"/ "Foto e video mostrati ad amici e parenti"

Il rapper L-Gante è stato poi contatto telefonicamente dal programma Intrudos e ha confermato che sono tornati insieme: “Non abbiamo mai litigato, ora stiamo bene”. Quindi pericolo rientrato e ora possono continuare a godersi la loro storia con la consapevolezza che il mondo del gossip non li lascerà mai andare.

Mauro Icardi attacca Wanda Nara / "Manipola le figlie con bugie", poi annuncia la relazione con China Suarez

Wanda Nara, il rapper spiega: “Ci siamo allontanati per qualche giorno”

Lo ha rivelato il rapper L-Gante: lui e Wanda Nara si sono allontanati qualche giorno poi hanno deciso di ritornare insieme e ora stanno bene. La coppia è stata paparazzata insieme e poi ci ha pensato il cantante a svelare come stanno davvero le cose durante una chiamata al programma Intrusos.

Invece cosa sta succedendo con il calciatore Mauro Icardi? La sua relazione con China Suarez è stata ufficializzata. Lei è l’attrice con cui lui ha tradito Wanda tre anni fa, e infatti quest’annuncio l’ha fatta infuriare e lo ha accusato di aver abbandonato le figlie. La battaglia legale è ancora in atto e in tutto questo il mondo del gossip continua a ficcare il naso nelle loro vite dorate. Di recente, poi, sono emerse nuove telefonate tra i due ex coniugi sulla custodia delle loro due figlie Francesca e Isabella per non parlare di alcune foto e video compromettenti mostrate a parenti e amici. Un caso che sta facendo molto discutere e che ha gettato un’ombra inquietante su questa storia di gossip che ha sempre appassionato, soprattutto oltreoceano. Comunque sia la relazione con il rapper non potrà che far bene all’imprenditrice: lenirà le sue ferite in attesa di nuove battaglie.

Wanda Nara e L-Gante si sono lasciati: "Focalizzati su lavoro e famiglia"/ "I miei figli hanno bisogno di me"