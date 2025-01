L’ormai eterna (e certamente complessa) vicenda giudiziaria tra Wanda Nara e il – quasi – ex marito Mauro Icardi è recentemente finita al centro di un processo nel quale ha testimoniato la stessa modella aggiungendo una nuova pagina ad uno scontro che difficilmente si chiuderà presto: prima di arrivarci è bene ricordare che dopo dieci anni nel corso dei quali sono stati più volte definiti ‘la coppia più bella d’Italia’, Wanda Nara e Mauro Icardi hanno annunciato (quasi) a sorpresa la separazione definitiva dopo numerosi tira e molla, aprendo ad uno scontro che da parecchi – forse troppi – mesi è al centro di buona parte delle pagine di cronaca rosa.

Dalla separazione, sono iniziate – proprio per mezzo di Wanda Nara – le prime denunce pubbliche sul fatto che l’ex marito le avrebbe impedito di vedere e sentire le sue figlie durante tutto il periodo natalizio, con immediata risposta (in quindici durissimi punti) da parte del calciatore che l’ha accusata di tradimenti su tradimenti, bugie su bugie, manipolazioni e qualsiasi altra cosa possa venirci in mente: da lì non è passato molto tempo perché le accuse si trasformassero in vere e proprie denunce e qui veniamo alla novità di oggi.

Wanda Nara: “Mauro Icardi ha piazzato diverse telecamere anche nella mia nuova casa in Argentina”

In un tribunale di Buenos Aires – infatti – Wanda Nara si è lanciata in un lungo racconto per motivare la paura che l’ha portata a denunciare l’ex marito sostenendo peraltro che i suoi “cinque ragazzi” avrebbero “assistito alle minacce” assieme a “molti amici e familiari”, raccontando che nella loro casa milanese “avevamo le telecamere puntata direttamente sul letto” dalle quali il calciatore nel corso degli ultimi 12 anni ha ricavato “molto immagini [e] video” che la ritrarrebbero sia nuda, sia in atteggiamenti intimi con lui stesso o con altri partner registrati ovviamente a sua insaputa.

Come se non bastasse, la stessa Wanda Nara ha raccontato che l’ex avrebbe “mostrato anche agli amici [e] ai parenti” quei video e quelle immagini nonostante lei abbia più volte manifestato la sua opposizione e si sia più volte “arrabbiata”; mentre solo recentemente ha raccontato di aver anche trovato “nuove telecamere” nella sua abitazione in Argentina delle quali “non sapevo l’esistenza” e che il calciatore sarebbe “l’unico a gestire”.