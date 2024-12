SPARATORIA IN WISCONSIN: EVACUATA SCUOLA CRISTIANA

Paura a Madison, in Wisconsin, per una sparatoria avvenuta in una scuola cristiana. Si tratta della Abundant Life Christian School di Madison, una scuola con circa 390 studenti, dall’asilo alle superiori. La polizia ha fatto sapere che ci sono diversi feriti, ma nel comunicato non si sbilancia con le informazioni, in quanto è in corso una indagine, ma pare che l’assalitore, un minorenne, sia morto e che la scuola sia stata evacuata. “Ulteriori informazioni saranno rilasciate non appena disponibili. Al momento chiediamo alle persone di evitare l’area“, recita la prima nota ufficiale.

In questi minuti si stanno susseguendo le dichiarazioni di alcuni esponenti politici, come Tony Evers, il governatore del Wisconsin, che su X ha scritto: “Sto seguendo da vicino l’incidente alla Abundant Life Christian School di Madison. Stiamo pregando per i bambini, gli educatori e l’intera comunità della scuola Abundant Life in attesa di ulteriori informazioni e siamo grati ai primi soccorritori che stanno lavorando rapidamente per rispondere“.

SPARATORIA IN UNA SCUOLA CRISTIANA: FORSE UN MORTO

La sparatoria alla chiesa cristiana di Madison ha causato diversi feriti che sono stati trasportati negli ospedali della zona. Ci sono anche bambini, stando a quanto riferito dal capo della polizia locale Shon Barnes in un incontro con la stampa, mentre un impiegato potrebbe essere morto. Le autorità stanno ancora effettuando ricerche secondarie negli edifici e nei veicoli. Inoltre, sono state chiuse diverse strade.

All’inizio della conferenza stampa i funzionari avevano detto che due persone erano state uccise, poi sono arrivati aggiornamenti da cui è emerso che sarebbero almeno 4 le vittime. “Oggi, intorno alle 10:57, i nostri agenti hanno risposto a una chiamata per un tiratore attivo alla Abundant Life Christian School qui a Madison. Quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato diversi feriti“, ha aggiunto il capo della polizia.

Ha poi definito la giornata di oggi molto “triste” non solo per la comunità, ma per il Paese: “L’ennesimo capo della polizia fa una conferenza stampa per parlare della violenza nella nostra comunità, in particolare in uno dei luoghi più sacri per me che amo l’istruzione e che ho figli che frequentano le scuole“.