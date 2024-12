Yulia Bruschi incontra Giglio al Grande Fratello 2024 e smentisce di essere incinta in diretta

Il primo dono di Natale è arrivato prima del previsto per Luca Giglioli, meglio noto come Giglio, nella Casa del Grande Fratello 2024: nel corso della diretta del 23 dicembre ha potuto riabbracciare la sua fidanzata Yulia Bruschi, che ha dovuto abbandonare il reality dopo la denuncia dell’ex fidanzato Simone. Yulia però dice di essere tranquilla e di star bene, soprattutto ammette di essere ancora più innamorata di Giglio ora che è fuori dalla Casa.

“Il nostro amore è vero, è solido, io lo penso costantemente e lo guardo costantemente, è sempre più forte… In questo contesto è ancora più forte e lo è ancora di più fuori che dentro, il che per me è una conferma”, ha spiegato una Yulia al settimo cielo di essere di nuovo tra le braccia del fidanzato. Alfonso Signorini ne ha allora approfittato per chiedere spiegazioni in merito all’indiscrezione che la vorrebbe in dolce attesa; notizia che Yulia ha però smentito in diretta: “Se sono incinta non sapevo di esserlo, in realtà no. Quante dicerie che si dicono… avrò messo qualche chiletto di più all’interno della Casa ma no, non sono incinta.”