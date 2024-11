X Factor 2024, Achille Lauro applaude I Patagarri: “Nessuno credeva in loro”

E’ una puntata di X Factor 2024 decisamente infiammata quella in onda questa sera giovedì 14 novembre, due eliminazioni previste e tante emozioni, con Giorgia che guida la nave del programma sempre in maniera impeccabile. Dopo la prima manche di esibizioni a ruota, con un minuto a disposizione dei cantanti è arrivato il momento dei giudizi, Manuel Agnelli, dopo una simpatica gag con una spettatrice che ha provato a fare colpo sul musicista, ha elogiato le prestazioni dei vari artisti che hanno avuto a disposizione un minuto a testa per mostrare le loro qualità.

Maria De Filippi "Ho rinunciato all'eredità di Maurizio Costanzo"/ La sorpresa per Kekko dei Modà a RTL 102.5

Paola Iezzi emozionatissima ha invitato gli artisti e tutti quanti a non giudicare dall’apparenza: “A volte gli angeli sono travestiti da diavoli e viceversa, non sempre i forti ce la fanno, a volte aiutano tutti e non hanno più forze per loro stessi”. Achille Lauro ha apprezzato le esibizioni una dietro l’altra a X Factor 2024: “Devo dire che è stato fatto un grandissimo percorso, vedo i ragazzi crescere di puntata in puntata e sono orgoglioso di questo”. Il cantante romano ha poi speso parole importanti per I Patagarri: “Su di loro non ci scommetteva nessuno” la frecciata dell’artista che ha poi chiesto l’approvazione del pubblico che ha risposto come sempre presente nei suoi confronti.

X FACTOR 2024 LIVE SHOW, 4A PUNTATA/ Diretta ed eliminati: Giorgia scatena la puntata "Hell Factor"

Jake La Furia punge Achille Lauro a X Factor 2024: “Hai ancora tanti errori da fare”

Non poteva mancare il simpatico battibecco tra Jake La Furia e Achille Lauro al tavolo dei giudici di X Factor 2024 al momento di commentare le esibizioni della prima manche. Achille Lauro ha ricordato gli errori commessi, gli sbagli fatti per migliorarsi in carriera e non poteva mancare la puntura di Jake La Furia:

“E ancora tanti errori devi fare” le parole del rapper che ha regalato un simpatico siparietto con l’amico e collega, alleggerendo la tensione dei giudizi in una puntata dall’elevatissimo tasso di importanza.

"Emanuela Orlandi usata per far diventare Wojtyla vittima"/ Fratello: "Vaticano aiutato a nascondere verità"