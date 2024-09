Siparietto esilarante nella terza e ultima puntata delle audition di X Factor 2024. Circa a metà puntata Achille Lauro è intervenuto per sedare una “rissa” che stava per scoppiare in mezzo al pubblico. A un certo punto, infatti, i giudici si sono fermati perché hanno sentito delle voci provenire da dietro di loro: una signora, visibilmente agitava, stava rimproverando un’altra dicendole “Io così non sento”. Achille Lauro ne ha approfittato e ha subito colto la palla al balzo per creare un po’ di show. “No signora, non discutiamo. Non discutiamo così, non discutiamo” ha dichiarato il cantante.

Vedendo che la situazione non accennata a placarsi, il giudice di X Factor ha continuato: “Vengo io signora”, e si è alzato per andare proprio in mezzo al pubblico, chiedendo alla donna di calmarsi, abbracciandola. “Ma io non voglio litigare, ma mi dà fastidio che sento sempre i commenti degli altri” ha spiegato la signora, dicendosi dunque infastidita dalle voci che provenivano dalle file avanti a lei. “Vuole che le troviamo una sedia lì vicino?” ha allora chiesto Lauro, ma la signora ha risposto: “No no no, io sto bene qui, vi vedo bene”.

X Factor 2024 “rissa” tra il pubblico, Manuel Agnelli “io in sei anni non ho mai visto una roba così eh”

Dopo la discesa tra il pubblico di Achille Lauro, tra le risate dei compagni di giuria, Manuel Agnelli, divertito ma al tempo stesso basito, ha affermato: “Ma roba da matti, io in sei anni non ho mai visto una roba così eh”. Intanto Achille Lauro, tornato al proprio posto anche grazie all’intervento di Jake La Furia, che è andato a recuperarlo, dal suo posto si è rivolto ancora alla donna nel pubblico: “Signora mi raccomando, lo faccia per noi” ha concluso.

