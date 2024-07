Al Bano Carrisi e Orietta Berti ‘miracolati’ da Padre Pio/ Il cantante: “Non potevo più cantare, poi…”

Orietta Berti e l’aneddoto su Padre Pio durante il terremoto del 2012: “Avevo spolverato la sua acquasantiera…”

Al Bano Carrisi e Orietta Berti sono protagonisti questa sera sul palco di Una Voce per Padre Pio 2024, evento che da 25 anni unisce la bellezza della musica e la necessità dell’altruismo e della beneficenza. Sui due pilastri della musica italiana sono ben noti retroscena, racconti, tratti distintivi di due carriere che parallelamente rappresentano un grande manifesto della nostra cultura musicale. Proprio di recente, entrambi, hanno offerto però nuove rivelazioni che in un certo senso si ricollegano all’evento di questa sera, Una voce per Padre Pio 2024.

Come si evince dal collegamento, il tema di riferimento per gli ultimi aneddoti di Al Bano Carrisi e Orietta Berti appartiene al contesto religioso. Come racconta Biccy, entrambi si sono detti ‘miracolati’ per due esperienze di vita diverse ma egualmente significative. La cantante, intervistata da Di Più Tv, ha raccontato: “Era il 2012 quando c’è stato il terremoto; le pareti tremavano, i quadri venivano giù e mi sono ritrovata scaraventata a terra. Ero uscita dalla stanza dove tengo le mie acquasantiere e l’ultima che avevo spolverato era quella di Padre Pio”.

Al Bano Carrisi e la voce ‘ritrovata’ in una chiesa di Pietrelcina: “Non so se è stato Padre Pio, però…”

Dalle parole di Orietta Berti si evince come, per la sua personale esperienza, attribuisca alla figura sacra di Padre Pio la fortuna di essere riuscita a superare quel momento di paura scandito dal terremoto del 2012, dunque come ‘miracolata’. Come anticipato, anche Al Bano – come riporta Biccy – ha offerto a Di Più Tv un personale racconto che si ricollega alla figura santa di Padre Pio: “Mi sono ritrovato senza voce, non sapevo se sarei tornato a cantare prima; poi Padre Pio mi ha fatto un miracolo… Devo anche dire che i medici erano tutti increduli per quello che era successo”. A Verissimo il cantante era entrato invece nello specifico: “… Ero a Pietrelcina, entrai in una chiesetta e c’era una bellissima eco. Comincio a cantare una melodia nata lì per caso e il responso era eccezionale. In pratica, non so se è stato Padre Pio o cos’altro, ma da lì ho ricominciato a cantare”.











