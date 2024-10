Quando parliamo del cantante Albano trattiamo di una delle voci e dei cantanti più importanti della storia recente della musica italiana. Una figura iconica e ogni volta che parla Albano fa rumore, spesso le sue dichiarazioni appaiono controverse ma allo stesso tempo si tratta di una figura piuttosto diretta e che non ha problemi a dire quello che pensa.

In queste ore il cantante italiano Al Bano ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera ed ha trattato di tanti temi. In primo luogo l’uomo ha parlato del rapporto con l’Italia e soprattutto con la sua amata Puglia. L’uomo ha spiegato: “Cosa significa per me la Puglia? Beh, basta dire la parola casa. Tante volte mi hanno proposto di trasferirmi all’estero, a Parigi o negli Stati Uniti. Ma io credo e ho investito molto nella mia terra”.

La storia di Albano è conosciuta da tutti gli italiani, il suo legame con Romina Power e le sue vicende recenti hanno incuriosito la stampa e l’uomo per decenni è diventato un volto noto della televisione italiana. Albano ricorda: “Negli anni ho fatto venire a Cellino San Marco – il suo paese – milioni di coreani, cinesi o russi, giornalisti di tutto il mondo e in cambio gli facevo lasciare una firma in cantina. Una sera mio fratello fece pulire tutto senza dirmelo e anche le firme andarono cancellate”.

Al Bano e le chiare parole sulle differenze economiche tra Nord e Sud

L’adolescenza di Al Bano non è stata semplice e per lui non è stato affatto facile lasciare la sua terra natia e ripartire per il Nord, in particolare per Milano. L’uomo ha raccontato: “Era il 1961, si parlava di boom economico ma in realtà facevo la fame. Io ero pronto a fare davvero di tutto”, poi l’uomo svela di aver fatto anche il cameriere per mantenersi ma non lo aveva mai rivelato alla madre.

L’infanzia di Al Bano ha visto varie difficoltà e lui ha sottolineato di aver provato di tutto, anche chiesto ospitalità ad un convento per provare a mantenersi. Poi è arrivato il successo ma l’uomo sottolinea scherzando: “Se avessi investito a Milano tutto quello che ho investito invece in Puglia ora sarei come Elon Musk, basta vedere i prezzi delle casse”.

Allo stesso tempo il cantante ha parlato del popolare proprietario di X ed ha attaccato l’uomo: “Lui è un genio ma spendo i soldi investendo per andare su Marte. Sinceramente non lo sopporto, qui sulla Terra sappiamo che ci sarebbe tanto da fare. Potremmo sfamare un continente ed evitare che persone navighino per i mari con grandi difficoltà”, ha tuonato il cantante.