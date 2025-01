La senatrice Liliana Segre ha ben tre figli, nati dalla lunga e felice relazione con il marito Alfredo Belli Paci. Loro si chiamano Federica, Luciano e Alberto Belli Paci e sono sempre stati a fianco della loro adorata mamma. Con lei hanno sempre combattuto per mantenere viva la memoria sull’olocausto e sulle terribili vicende storiche della Shoah. Andiamo a conoscerli meglio uno ad uno, tra vita privata e politica.

Dal matrimonio con il marito Alfredo Belli Paci, Liliana Segre ha avuto tre figli. L’uomo, che oggi svolge la professione di avvocato, è stato a sua volta deportato nella sezione “Internati militari italiani”. All’epoca, infatti, aveva rifiutato di far parte della Repubblica di Salò e così venne punito tra gli Imi. Entrambi i genitori dei tre hanno dunque avuto una storia molto difficile alle spalle e questo ha influenzato tutta la famiglia, sensibilizzandola sulla tragedia dell’Olocausto e mettendo in atto un vero e proprio lavoro per continuare a testimoniare.

Figli Liliana Segre, Alberto Belli Pace colpito da grave lutto: moglie scomparsa dopo una lunga malattia

Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre, ha scelto di intraprendere la stessa carriera del padre ed è diventato a sua volta un avvocato. Invece, il figlio Alberto Belli Paci si è dato a tutt’altra carriera: dopo gli studi in Giurisprudenza, lavora nella “Segre & Schieppati“, dove è un imprenditore. Al settimanale Oggi aveva raccontato di aver scelto di lavorare nella storica società di tessitura, fondata dal suo bisnonno Giuseppe Segre nel lontano 1897. Si tratta ancora oggi di una delle aziende di tessuti più importanti del nostro Paese.

Anche la figlia di Liliana Segre, Federica Belli Paci, si è data al mondo della tessitura. la donna è oggi consulente per la “Tessitura Attilio Imperiali” e si occupa di creare nuovi progetti creativi. La ditta tratta arredamento, abbigliamento e pelletteria e collabora con diversi brand di lusso. Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale dei figli, purtroppo si sa ben poco, se non che il primogenito Alberto è stato colpito da un gravissimo lutto: sua moglie Francesca Riva è morta nel 2020 dopo aver combattuto contro una brutta malattia. I due hanno avuto un figlio di nome Edoardo, che insieme a Filippo e Davide è il nipote della senatrice Liliana Segre. I tre figli della donna combattono con lei, oltre agli insulti che spesso riceve sui social gridando a gran voce che nulla fermerà mai la loro adorata mamma.