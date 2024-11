Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono resi protagonisti di una nuova e triste vicenda, questa volta non c’era un presunto ritorno di fiamma ma una grave accusa di stalking che è costata l’arresto all’influencer e deejay. Il ragazzo è stato rilasciato quasi subito, verranno però svolte ulteriori indagini. Ieri lui ha raccontato la sua verità nel nuovo podcast di Fabrizio Corona, Falsissimo. A causa di alcuni problemi con l’audio però l’intervista è stata rimossa da Youtube e uscirà senza alcun problema tecnico domani, martedì 26 novembre.

All’ex re dei paparazzi Alessandro Basciano tra le varie cose ha fatto sapere che non appena ha scoperto il motivo del mandato di arresto ha provato una profonda delusione. Il noto deejay ha chiaramente detto che c’era stato un avvicinamento tra lui e Sophie Codegoni nelle scorse settimane, il loro rapporto era sereno e di certo non si aspettava una cosa simile. Da Fabrizio Corona ha raccontato come sono andate le cose e ha negato ogni accusa. Quale è stata la reazione dell’ex compagna? Stando a quando ha rivelato Alessandro Rosica sui social l’influencer e la sua famiglia non hanno preso bene l’intervista rilasciata da Basciano, infatti stanno procedendo per vie legali contro Alessandro e Corona.

Nel podcast dell’ex re dei paparazzi Alessandro Basciano ha raccontato di aver fatto una sorpresa a Sophie Codegoni nei giorni scorsi regalandole una preziosa borsa, le ha anche dato un’importante lettera che ripercorreva le tappe del loro amore. L’ex compagna ha apprezzato molto il suo gesto, gli ha anche mandato diversi messaggi d’amore che parlavo di errori che entrambi hanno commesso. Nei giorni successivi hanno continuato a sentirsi e a vedersi spesso, quando però ha scoperto che lei gli aveva mentito in merito alla sua presenza in un club privato c’è rimasto male e le ha chiesto spiegazioni.

Quella sera Alessandro Basciano ha raggiunto Sophie Codegoni per avere un chiarimento, lei però continuava a negare. L’influencer ci ha tenuto a precisare che non ha colpito l’amico dell’ex fidanzata, dopo aver ricevuto delle provocazioni ha colpito il parabrezza dell’auto che si è rotto. Quella stessa sera Sophie e l’amico con cui aveva litigato lo hanno denunciato. Tra le varie cose Basciano ha anche detto che né lui né l’ex si drogano.