Alessandro Daniele è il figlio dell’indimenticabile Pino Daniele, secondogenito del cantautore e presidente della Fondazione a lui dedicata. Dal padre ha ereditato tutta la sua umanità e tante delle sue passioni, che riporta anche nella sua vita privata. Nel 2011 è convolato a nozze con la moglie Emanuela Mosca, in una celebrazione che vide ovviamente la presenza anche del padre dello sposo, che fu accolto con grande entusiasmo da tutti gli invitati.

Della sua sfera privata, ad ogni modo, Alessandro Daniele condivide il minimo necessario. Non sembra interessato a condividere gli aspetti più personali della sua vita, se non quelli legati al papà. Tanti i ricordi che legano Alessandro all’indimenticabile padre, tra abbracci, battute e dolci aneddoti. “Spiritualmente lo sento vicino, a mia figlia ho dato il nome di una sua canzone”, ha detto.

“Le sue canzoni le faceva ascoltare a tutti i figli. Ma era una concessione i cui tempi venivano decisi da lui”, ha raccontato in una bella intervista al Fatto. “Abbiamo sempre rispettato la sua parte più creativa e intima.[…] Sono un privilegiato, ho sempre avuto un rapporto favoloso con papà: quando doveva fare il discorso da padre l’ha fatto, quando si confrontava sul lavoro diventavamo professionali”.

Sempre sul fronte della vita privata, del rapporto con la moglie e con la sorellastra Sara Daniele, figlia della sua seconda moglie, Fabiola Sciabbarasi, si è spesso parlato di un legame non proprio idilliaco. In un’intervista a Vanity Fair, Fabiola aveva spiegato che la morte del suo ex marito aveva complicato ulteriormente il clima tra Alex e Sara, allontanandoli ancora.

