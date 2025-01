Alessandro Franchini è il fidanzato di Luca Calvani, uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. L’attore, volto noto di tantissime fiction di successo come “Distretto di Polizia”, “Tutti pazzi per amore” e “Don Matteo”, dopo una lunga relazione con la ex compagna Francesca Arena ha presentato il suo compagno Alessandro Franchini a cui era legato da diversi anni. Una storia d’amore tenuta a lungo nascosta da occhi indiscreti fino a quando ha deciso di uscire allo scoperto facendo il suo coming out sui social pubblicando una foto in compagnia del fidanzato accompagnata da una semplice didascalia “Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi.

L’attore è legato oramai da diversi anni all’imprenditore e socio in affari con cui ha aperto un rifugio in Toscana immerso nella natura. Ma come si sono conosciuti Alessandro e Luca? A rivelarlo è stato proprio Alessandro con un post pubblicato su Instargram: “Ci siamo conosciuti al mare, su un prato a fare ginnastica esattamente 8 anni fa”.

Alessandro Franchini e l’amore per il fidanzato di Luca Calvani

“Tu. Che hai riempito la mia vita”. Con queste parole Alessandro Franchini ha descritto il suo amore per il compagno Luca Calvani a cui è legato da circa 8 anni. Un amore nato in gran segreto che i due hanno saputo custodire e proteggere dal gossip e da occhi indiscreti considerando la fama e la popolarità di Luca Calvani, attore che ha recitato in serie internazionali del calibro di “Sex and the city” e “Beautiful”. Poche sono però le informazioni su Alessandro che in passato sembrava destinato ad una grande carriera nel mondo del calcio. Tra le sue passione ci sono sicuramente i viaggi e il fitness; una passione che ha trasformato in un lavoro aprendo una palestra e diventando personal trainer di bodyweight e functional.

La coppia convive da anni tra le splendide colline della Toscana dove hanno aperto un rifugio resort ” Le Gusciane”. Una vita fatta di semplice cose, ma che rende felicissimo l’attore che non perde occasione di ringraziare il destino. “Che fortuna sfacciata quella di averti incontrato” – una delle sue ultime dediche social al compagno.